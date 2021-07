Steam Deck, il pc portatile per giocare che si collega anche alla tv

Gli autori di Half-Life e Steam lanciano il pc per giocare ovunque Valve Steam Deck Paolo Paglianti







Giocare FIFA 2021, Control e Jedi: Fallen Order ovunque, con la grafica di un PC ultramoderno da gamer: un sogno proibito, fino a oggi. Valve, l’azienda che ha creato il franchise di Half-Life e soprattutto Steam, il “negozio virtuale” dei videogame per pc, ha annunciato a sorpresa la sua console portatile.

Si chiama Steam Deck ed è costruita – ovviamente – attorno allo shop di Valve. Steam Deck è un PC portatile con uno schermo LCD da 7” e tutti i controlli che possono servirvi per gestire qualsiasi videogioco, dagli sparatutto agli sportivi, dagli strategici ai giochi di ruolo. Oltre ai due classici joypad e all’immancabile croce direzionale, ci sono infatti due trackpad che permettono al giocatore di simulare il movimento del mouse in modo da muovere il puntatore nel futuro Age of Empires o di pilotare gli “omini” di The Sims. Oltre a tasti e levette posteriori, lo Steam Deck ha anche un giroscopio sensibile al movimento e all’inclinazione della console, quindi potrete prendere la mira ruotando leggermente lo Steam Deck stesso.

Steam Deck può essere anche collegato a un monitor o alla tv di casa per giocare su uno schermo più grande, grazie a un dock (verrà venduto separatamente) che sfrutta la sua USB C come uscita video. Basta quindi toglierlo dalla scatola, metterlo in carica e inserire le credenziali Steam per accedere alla vostra libreria e giocare tutti i vostri videogame senza dover pagare un centesimo in più – giocherete tutto quello che potete lanciare sul vostro PC di casa sotto Steam - i giochi saranno già compatibili con Steam Deck, non sarà richiesto agli sviluppatori di creare versioni ad hoc.

Una filosofia molto simile a Switch di Nintendo, ma con due grosse differenze: la prima è che la libreria di giochi sarà sterminata – Steam al momento conta più di 50.000 titoli, senza contare i DLC –Switch ne conta meno di 5.000. E poi, Steam Deck è un pc compresso in una console portatile, quindi con una potenza di calcolo e di grafica 3D nettamente superiore, pari a quella di un PC da gamer entry level.

Specifiche tecniche

Il processore è uno ZEN 2 AMD da 2,4 GHZ – in soldoni, permette di far “girare” senza rallentamenti giochi come Star Wars Jedi: Fallen Order in 720p. Sono previste tre versioni di Steam Deck, con rispettivamente 64 GB, 256 GB e 512 GB di spazio su eMMC (nel primo caso) e SSD (negli ultimi due). In tutte è possibile “espandere” la console con una scheda MicroSD. Come abbiamo detto, al centro della console troneggia il generoso schermo LCD da 7” con risoluzione 1.280 x 800, rapporto 16:10, che è anche touch. Per la connessione, Wi-Fi fino a 5 GHz per scaricare i giochi e il multiplayer, e Bluetooth per i device come joypad e cuffie (sono già inclusi due auricolari senza fili). La batteria dura da due ore (per i giochi più “pesanti”) fino a otto, e su questo aspetto ci aspettavamo qualcosa di meglio. Il sistema operativo è SteamOS (basato su Linux), ma sarà possibile installare anche Windows 10 o 11, e anche utilizzare giochi di altri sistemi oltre a Steam, come per esempio GamePass, Uplay o addirittura il concorrente diretto di Steam, Epic Games Store. Le dimensioni di Steam Deck sono 298 mm x 117 mm x 49 mm, per un peso di circa 669 grammi.

Quando arriva e quanto costa

Steam Deck arriverà a dicembre 2021, ed è possibile prenotarlo dal 16 luglio. Peraltro, per prenotarlo sono necessari solo 4 euro di caparra! Le tre versioni della console Steam Deck, dove cambia solo la capienza e la velocità della memoria su cui installeremo i giochi, costeranno 419 euro, 549 euro e 679 euro. Che dire: un bel regalo per i gamer appassionati di videogame su PC!



Per maggior informazioni e per prenotare la vostra console / PC portatile Steam Deck, basta andare sul sito ufficiale.