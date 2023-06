“Street Fighter 6”, il ritorno del mito

Il picchiaduro più famoso del mondo arriva per le console moderne Paolo Paglianti







Indiscusso campione delle sale giochi degli anni ’80 e ’90, “Street Figther” è uno dei titoli che hanno fatto la storia dei videogame. Uscito nel 1987 e diventato immediatamente un successo tra i ragazzini che facevano la fila per giocare al “coin-op”, il videogame da bar, ha scritto le regole dei picchiaduro, quel genere di videogiochi in cui l’obiettivo è picchiare l’avversario con calci rotanti, pugni velocissimi e mosse speciali come il celeberrimo “shoryuken”, il montante destro di Ryu e Ken, due tra i personaggi più amati presenti nel gioco. Negli ultimi tre decenni, “Street Fighter” non solo ha venduto oltre 50 milioni di copie, ma ha ispirato film e serie tv (dalla qualità non eccelsa, a essere onesti), tonnellate di manga e fumetti occidentali e soprattutto una valanga di picchiaduro che hanno “copiato” le sue regole del gioco.

Dopo lo scivolone del quinto episodio, considerato lontano dalla perfezione da critica e fan, è ora disponibile il nuovo “Street Fighter 6” per le console più recenti.

Il trailer

Ovviamente, la modalità principale di “Street Fighter 6” è il combattimento uno contro uno che ha reso celebre il franchise negli ultimi trent’anni. Il gioco propone tutti i personaggi di “Street Fighter II”, considerato il punto di riferimento della serie, più dei combattenti nuovi tra cui una lottatrice italiana, la titanica Marisa specializzata nel pugilato antico, il pancrazio.

Ogni lottatore ha una serie di “mosse” speciali, e come nelle sale giochi degli anni ’80 e ’90, potrete scegliere quello che preferite. Ci sono gli immortali Ryu e Ken, con i loro uppercut devastanti, oppure Guile con i suoi calci a ripetizione o i pugni rotanti di Zangief. Il nuovo “Street Fighter 6” permette di giocare sia con il sistema di combattimento classico a sei tasti e combinazioni a mezzaluna, che ha letteralmente fatto scuola nel mondo dei picchiaduro, oppure con un sistema semplificato a quattro tasti. Esiste poi un terzo schema di controlli ultrasemplificato in cui il videogioco vi aiuta e sceglie la mossa migliore in base alla situazione, ma potrete usarlo solo per i combattimenti offline.

Non manca ovviamente la modalità “online” per affrontare giocatori via Internet in carne e ossa: è senz’altro quella più impegnativa e se incontrate un giocatore abile non stupitevi se non riuscirete nemmeno a toccarlo. “Street Fighter 6” è un gioco di combattimento con combinazioni speciali (le celebri “combo”) e i giocatori più esperti sanno come inanellare delle serie devastanti di colpi. Pigiare i tasti a casaccio contro uno “bravo” è un po’ come pensare di vincere a scacchi contro il campione del mondo muovendo alfieri e pedoni a caso.

Il video del duello tra Luke e Ryu

Infine, c’è l’inedita modalità “world tour”, creata appositamente per questo capitolo. È un enorme mondo esplorabile liberamente, in cui affronterete una specie di gioco di ruolo pieno di missioni, troverete maestri delle arti marziali che vi insegneranno le loro tecniche, e formerete il vostro personaggio in modo totalmente unico. Partendo da Metro City, esplorerete un mondo parallelo in cui tutti sono appassionati di arti marziali e potrete sfidare chiunque, compresa la vecchietta alla fermata del pulman, a un duello di combattimento – e tutti hanno qualcosa da insegnarvi. Procedendo nel gioco e completando le varie missioni, incontrerete i personaggi di “Street Fighter” che vi insegneranno le loro tecniche particolari.

È un gioco nel gioco divertente e ironico, con missioni magari un po’ sopra le righe, nato con l’idea di introdurre i nuovi giocatori nel mondo di “Street Fighter”, ma che potrebbe monopolizzare il tempo di molti gamer, visto quanto è coinvolgente e spassoso.

“Street Fighter 6” è disponibile per PS4 e PS5, Xbox Series X|S e PC. Troverete i sottotitoli tradotti nella nostra lingua ed ha un PEGI età consigliata 12+.