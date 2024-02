“Suicide Squad: Kill the Justice League”, i cattivi contro i supereroi

La Task force X vista al cinema nei due “Suicide Squad” è ora protagonista di un videogioco. In “Suicide Squad: Kill the Justice League” controllerete un manipolo di cattivi - Harley Quinn, Re Squalo, DeadShop e Boomerang - lanciati in una missione decisamente ambiziosa: far fuori i principali supereroi DC Comics.

Il trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League

Se vi state chiedendo come mai quattro tra i più cattivi, pazzi e sconsiderati antieroi di Metropolis e Gotham City si siano decisi a collaborare con le autorità, è presto detto: le sopracitate autorità hanno deciso di motivarli piantandogli una bomba nel cervello. O eseguono gli ordini, e anche di corsa, o gli faranno esplodere la testa. La vostra squadra viene quindi spedita in una Metropolis decisamente irriconoscibile: sopra i grattacieli della città di Superman troneggia un’astronave minacciosamente simile a un gigantesco teschio. Gli alieni di Brainiac hanno invaso le strade della metropoli, e trasformato la maggior parte dei civili catturati in sgherri spietati senza volontà propria. Non solo - anche molti supereroi della Justice League sono caduti sotto il loro controllo: Superman, Lanterna Verde e Batman sono ridotti a schiavi del male e stanno aiutando gli alieni a schiacciare ogni resistenza umana.

Un passo alla volta. In “Suicide Squad: Kill the Justice League” avrete l’intera città a vostra disposizione, e nulla vi vieta di andare di tetto in tetto per far fuori la valanga di sgherri del male che impestano ogni quartiere. Dal quartier generale, riceverete però degli ordini precisi sulla roadmap per battere Brainiac, con una serie di missioni molto particolareggiate che sviluppano la trama del gioco. Nelle prime ore della vostra avventura, per esempio, dovrete capire come salvare Flash, uno dei pochi supereroi a non essere finiti sotto il controllo mentale del teschione alieno, cercando nel contempo di sopravvivere alle imboscate del Cavaliere Oscuro e di Lanterna Verde.

Il risultato è che in “Suicide Squad: Kill the Justice League”, le missioni “importanti” del gioco che hanno una forte componente narrativa, sono alternate a diverse secondarie - sempre divertenti e piene di combattimenti, ma un po’ tutte uguali. Rispetto ad altri giochi simili con una città a disposizione del giocatore, come per esempio “Watchdogs” o lo stesso insuperabile “Spider-Man 2”, si ha un po’ la sensazione che il mondo di gioco sia un po’ vuoto e sicuramente poco vario.

Quale che sia la missione, farete a schiaffoni. I nemici del genere umano andranno neutralizzati,e per farlo potrete usare le armi dei quattro protagonisti della Task Force X, e i loro pugni, calci e sberle. Padroneggiare il sistema di controllo non è immediatissimo, considerando che userete spesso delle combinazioni di tasti per “rubare” gli scudi ai nemici (mica si ricaricano da soli), per esibirvi in una devastante scivolata o per lanciarvi tra un palazzo e l’altro. Dovrete mettere in conto di fare un po’ di pratica prima di poter agevolmente passare da una raffica di fucile d’assalto a un calcio volante e poi a un elegante tuffo tra i grattacieli.

Con chi giocherete? Lo sceglierete voi: a parte i momenti di lotta contro gli alieni e i loro sgherri, sarete liberi di passare da un personaggio all’altro della Task Force X, mentre gli altri tre, controllati dalla console o dal PC, vi assisteranno nelle battaglie. Ognuno ha il suo stile personale, le armi preferite e un “albero” di abilità che potrete sbloccare per aumentare le vostre abilità e i bonus di combinazioni di attacchi. L’ideale sarebbe giocare un po’ con tutti e quattro i membri del team, ma siamo sicuri che vi concentrerete sui preferiti. Se giocate online, naturalmente, ogni player sceglierà il suo personaggio, e “Suicide Squad: Kill the Justice League” diventa ancora più divertente.

L’azione torna comunque corale nelle (numerose) sequenze video, che narrano l’evoluzione della trama, gli incontri con personaggi - come il Pinguino e l’Enigmista - e gli scontri con i supereroi. I dialoghi sono di buonissimo livello, con le battute di Harley Quinn che in particolare ci hanno colpito per arrivare al momento giusto.

“Suicide Squad: Kill the Justice League” non è perfetto, ma è divertente - a patto che non vi spaventi dover completare missioni non troppo dissimili tra loro. Se poi trovate altri tre amici per affrontare Brainiac in compagnia, diventa ancora più spassoso. È disponibile per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, ha un PEGI età consigliata 16+ e naturalmente è tradotto nella nostra lingua, doppiaggio incluso.