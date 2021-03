Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, doppio colpo di Nintendo

Classe 2013, Super Mario World è il primo e unico gioco di Mario tridimensionale per la Wii U. Quando uscì, quasi 10 anni fa, rappresentò una vera rivoluzione per l’idraulico a caccia di mostri e di piattaforme. Invece di vedere l’azione in due dimensioni, lateralmente, si passava a un 3D con visuale dall’alto. Su Switch abbiamo già visto Super Mario Odissey, ma rivisitare un vecchio classico come Super Mario World 3D è un vero piacere. Si può giocare fino in quattro tutti assieme (a patto di aver abbastanza Joy-con, i mini joypad della Switch), che affrontano tantissimi livelli molto diversi fra loro, sfiziosi ma abbastanza corti da essere completati in tempi ragionevoli. Se avete un pomeriggio potete farne un’indigestione; quando avete mezz’oretta ne completerete un paio, se siete abbastanza bravi. C’è da giocare per dozzine di ore, per arrivare alla fine (gli ultimi livelli sono abbastanza complicati, ma vi sarete fatti le ossa) e poi rivisitare tutti i mondi già esplorati per trovare i segreti.