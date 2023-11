“Super Mario Bros. Wonder”, il platform vecchio stile, ma moderno e meraviglioso

Un ritorno al passato per Mario, Luigi e l’intera combriccola di Nintendo Paolo Paglianti







Nintendo raramente sbaglia un colpo. Di sicuro, non lo fa con “Super Mario Bros. Wonder”, il nuovo platform che ha per protagonista l’idraulico italiano più famoso dei videogame. Dopo i mondi tridimensionali di “Super Mario 3D World” e “Bowser’s Fury”, un ritorno al passato con livelli a 2D in cui controlliamo i nostri eroi guardandoli lateralmente, mentre corrono da sinistra verso destra (almeno, la maggior parte del tempo) e saltellano allegramente tra piattaforme sospese nel nulla, pannelli rotanti, alberi e tubi.

Questa volta visiteremo il Regno dei Fiori, che viene puntualmente invaso dal nostro arcinemico preferito, quel Bowser che è anche l’antagonista del fortunatissimo lungometraggio “Super Mario Bros. Il film”. La mappa del gioco è vista dall’alto e permette di girare abbastanza liberamente, come nei più recenti “Super Mario” tridimensionali. Potrete scegliere di affrontare uno dei livelli raggiungibili semplicemente avvicinandovi e saltandoci dentro. Si può giocare da soli oppure fino in quattro contemporaneamente sulla stessa console o via Internet.

Il Trailer di Super Mario Bros. Wonder

La prima novità è rappresentata dal fatto che potremo affrontare l’avventura fin da subito con ben otto personaggi diversi: non solo l’impareggiabile Mario, ma anche l’inseparabile Luigi, la Principessa Peach, Toad e Toadette, quattro versioni di Yoshi e Nabbit. Giocando con questi ultimi, peraltro, sarete praticamente invulnerabili ai nemici: se entrerete in contatto con Goomba o altre bestiacce, semplicemente rimbalzerete un po’ più lontano. Sicuramente una modalità pensata per chi non ha mai giocato a “Super Mario” prima d'ora, o per i piccoli di casa, che potranno iniziare un gioco di questo tipo senza lo stress di pensare al “Game Over” e alle perdite di “vite”.

Tuttavia, questi personaggi invulnerabili ai nemici non potranno godere degli sfiziosissimi power-up, che includono i tradizionali fiori per diventare giganti oppure permettono di lanciare palle di fuoco, e quello nuovissimo che vi trasforma in una versione “elefantesca” del personaggio scelto: massiccia, robusta e in grado di spruzzare acqua ovunque.

Siete curiosi? Ecco sei minuti di gameplay del gioco

Altra gradevolissima novità sono le “spille”: una volta trovate – ce ne sono tantissime! – potrete sceglierne una all’inizio di ogni livello e godere dei suoi effetti speciali. C’è quella che vi fa planare con uno speciale cappello gigante, oppure quella che attira le monete o vi regala un potenziamento all’inizio del livello.

In ogni livello dovrete raccogliere due Semi Meraviglia, che vi serviranno per sbloccare i livelli successivi eliminando delle piantacce che li bloccano. Il primo lo si ottiene in modo piuttosto tradizionale, completando il livello. L’altro è nascosto da qualche parte tra le piattaforme e lo si può trovare soltanto raccogliendo lo speciale Fiore Meraviglia, altra novità di “Wonder”, probabilmente la più geniale. Questo Fiore “trasforma” il livello creando delle situazioni assurde: i tubi iniziano a muoversi come dei lombrichi e quando la loro gobba si alza vi permette di arrivare in punti prima irraggiungibili: potrebbe iniziare una pioggia di stelle da raccogliere il più velocemente possibile, può capitare che il Fiore Meraviglia faccia apparire delle piattaforme prima invisibili. Insomma, questi Fiori cambiano completamente le carte in tavola, spesso in modo surreale.

Questo è un po’ il segreto di “Super Mario Bros. Wonder”: sembra un gioco “vecchio stile”, ma in realtà ti sorprende a ogni livello con situazioni sempre originali. Anche dopo cinque, dieci o quindici ore di gioco, troverete qualcosa di nuovo che vi stimolerà a provare il livello successivo e ripercorrere quelli già superati, a caccia di qualche bonus che vi siete persi. Il tutto con un level design da Oscar e un’assenza di bug e difetti davvero lodevole.

“Super Mario Bros. Wonder” è disponibile solo per Nintendo Switch e ha un PEGI età consigliata 3+, visto che lo possono giocare davvero tutti. Il gioco è tradotto interamente nella nostra lingua.