“Tekken 8”, una nuova e moderna sfida a colpi di pugni e calci volanti

Un grande classico della sala giochi torna su pc, PlayStation e Xbox Paolo Paglianti







La rivalità tra “Street Fighter” e “Tekken” è leggendaria. Duellavano nelle sale giochi degli anni ’90 per acchiappare i fan dei videogiochi di combattimento e dopo 30 anni sono ancora i due pesi massimi dei picchiarlo su console moderne, con “Mortal Kombat” che ogni tanto cerca di inserirsi nel duello. Se “Street Figher” era il picchiaduro più amato con i suoi scontri bidimensionali, “Tekken” era il gioco che provava a inserire la tridimensionalità nell’arena di combattimento, permettendo ai giocatori di muoversi lateralmente. Tridimensionalità che, ovviamente, ritroviamo nell’ottavo capitolo appena arrivato su pc, Xbox e PlayStation e salutato dai fan come il miglior “Tekken” dell’epoca moderna.

Il trailer di “Tekken 8”

Gli sganassoni e le ginocchiate volano liberamente nella modalità “storia”, che racconta l’epico duello tra i vari protagonisti della serie. Con un roster di 32 personaggi, di cui solo 3 inediti, e con una storia che affonda le proprie radici in tre decenni di giochi da bar, da console e spin-off, scommettiamo che non sarà facile seguire la trama se non per i veterani più appassionati della serie. Tuttavia, Namco Bandai ha adottato la soluzione migliore: invece di frenare su una storia molto arzigogolata e complessa, cosa che avrebbe irritato i fan della prima ora, ha spinto a fondo sull’acceleratore della tamarraggine, creando una serie di scontri nella modalità “storia” che sono a dir poco sopra le righe. Già al primo combattimento, tra le macerie di una città, i due primi contendenti si scambiavano non solo calci volanti e pugni, ma anche raggi laser dagli occhi. La campagna single player diventa quindi un ottimo “tutorial” introduttivo sia per i nuovi giocatori, sia per i veterani, che scopriranno abbastanza velocemente personaggi e set di mosse, oltre che i nuovi, devastanti potenziamenti Heat. Altra novità, la possibilità di usare un set di controlli “semplificato”, che rende più facile usare le mosse più complesse altrimenti utilizzabili solo con combinazioni di tasti piuttosto ardue.

Ancora più interessante, rimanendo nell’ambito del single player, la modalità Arcade Quest: all’interno di una sala giochi virtuale, potrete competere in gare di difficoltà crescente per vincere il prestigioso Tekken World Tour. Qui si impara davvero a combattere con i propri personaggi preferiti, anche perché c’è un sistema assai intelligente che permette di rivedere il replay degli scontri per analizzare il duello, ricevendo dei consigli su come migliorare, e addirittura di prendere il controllo durante il replay per combattere nuovamente lo stesso scontro e magari cambiare strategia. L’intelligenza artificiale degli avversari, sebbene non perfetta, “impara” dai giocatori umani.

Il trailer del personaggio Panda

E poi, naturalmente, ci sono gli scontri online, contro giocatori in carne e ossa, che sono sfide micidiali e quindi estremamente appaganti. Mettete in conto, nei primi tempi, di prendere una buona dose di schiaffoni virtuali, anche se il matchmaking farà di tutto per abbinarvi con giocatori del vostro livello di esperienza.

Pieno di modalità tutte da esplorare, tamarro al punto giusto e fedele ai giocatori veterani, “Tekken 8” riesce allo stesso tempo a accogliere nuovi giocatori, insegnando loro come si combatte nelle sue arene video ludiche e offrendo l’aiuto di comandi semplificati, ma non banali. Per chi è a caccia di un picchiaduro tridimensionale, potrebbe essere il “Tekken” migliore di sempre e quasi sicuramente quello più divertente.

“Tekken 8” è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ed è tradotto nella nostra lingua. Il PEGI Età consigliata è 16+. Su tutte e tre le piattaforme, trovate anche il demo gratuito, che vi permette di provarlo senza spendere un centesimo.