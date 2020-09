“Tell Me Why”, l’avventura al confine tra serie tv teen e videogiochi

Come Life is Strange, anche Tell Me Why è un videogame narrato come una serie TV. Non solo è diviso in tre episodi, ma ognuno ha un “cliffhanger” e una serie di capitoli che suddividono gli eventi. L’avventura inizia proprio con un taglio che non sfigurerebbe in una serie Sky o Netflix: Tyler e Alyson stanno preparandosi per l’incontro che conclude gli anni di riformatorio di Tyler. Poco per volta, la storia diventa più comprensibile: senza spoilerare nulla che non scoprireste nei primi venti minuti di gioco, capirete che la mamma dei gemelli è stata uccisa e in qualche modo Tyler ne ha pagato le conseguenze giudiziarie, finendo per l’appunto in riformatorio. E scoprirete anche che Tyler è un personaggio transgender: all’epoca della tragedia della mamma, era una bambina; quando lo ritroviamo al termine della sua custodia, è un ragazzo.

Finalmente, anche i videogame si accorgono che il mondo sta cambiando: dopo la Ellie adolescente omosessuale nel mondo post apocalittico di The Last of Us 2 , cavallo di battaglia di Sony e PlayStation, anche Microsoft racconta una storia con un protagonista LGBT. Al contrario di The Last of Us 2, Tell Me Why è costruito attorno alla trasformazione di Tyler e ai traumi che ha portato: Tell Me Why è una storia LGBT, come la seconda stagione di Skam per intenderci. Certo, a differenza di film e serie TV, che stanno esplorando questi argomenti da più tempo, Tell Me Why osa ma rimane in una comfort zone dove i personaggi che Tyler e Alyson incontrano (e con loro, il giocatore che li “muove”) non sono mai ostili alla nuova identità di Tyler o si lasciano andare a comportamenti discriminatori.

I poteri di Tyler e Alyson

Tell Me Why parte dalla riunione di Tyler e Alyson che tornano nella vecchia casa dell’infanzia per venderla e, soprattutto, disfarsi di quelle quattro mura isolate tra i boschi ghiacciati per chiudere un capitolo del loro passato. Tuttavia, tornando tra le pareti domestiche, riemergono ricordi – sia oscuri che piacevoli – dei primi anni di vita dei gemelli, e del rapporto con la madre. I due scoprono di avere anche il potere sovrannaturale di poter “rivivere” i ricordi d’infanzia come fossero ologrammi. Ad esempio, entrando in un negozio rivedranno la mamma che litiga con la proprietaria, confrontando tra loro persino i dettagli spesso divergenti dei loro ricordi. L’idea del “potere” sovrannaturale” dei ricordi è assai stuzzicante, ma purtroppo non è quasi mai utilizzata dal gioco per risolvere gli enigmi. Tell Me Why è soprattutto un’esperienza passiva, proprio come una serie TV, in cui assistere ai ricordi (che però dovrete “trovare” nelle location del gioco) e ai lunghi dialoghi è l’elemento centrale del videogame. Tra un ricordo e l’altro, ci saranno dei piccoli enigmi da risolvere, in alcuni casi perfettamente aggirabili, così come qualche collezionabile da raccogliere che spinge il giocatore a esplorare per bene ogni angolo del videogame.

I tre episodi di Tell Me Why possono essere conclusi senza grossi problemi in sei-sette ore (anche meno se non vi soffermerete nell'esplorare ogni location a fondo) fino al finale. Forse non è riuscito come il titolo d’esordio degli sviluppatori, Life is Strange, ma rimane un’avventura avvincente soprattutto nella narrazione, che merita un plauso per il coraggio di addentrarsi in tematiche fino a poco tempo fa nemmeno sfiorate dai videogame.

Tell Me Why è disponibile su PC e Xbox One, ed è incluso nel Game Pass di Microsoft, l’abbonamento che permette di giocare “all you can play” a un centinaio di titoli pagando una quota fissa mensile di circa 10 euro. Il gioco ha i testi in italiano e le voci in inglese.