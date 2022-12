“The Callisto Protocol”, un vero e proprio horror per pc e console

Una prigione spaziale è già un brutto posto: immaginate poi quando scoppia una rivolta di mutanti assassini Paolo Paglianti







Dopo un abbordaggio e un schianto sull’inospitale luna di Giove, la giornata sembrava non potesse peggiorare per il protagonista di "The Callisto Protocol", Jacob Lee. Invece, come scopriremo nella prima mezz’ora di gioco di, c’è ampio margine per renderla ancora peggiore: non solo viene imprigionato tra i detenuti senza grosse spiegazioni, ma non fa in tempo a schiacciare un sonnellino che si risveglia in mezzo a una situazione disastrosa. Il carcere spaziale è stato conquistato da una marea di bubbonici e rivoltosi mutanti: gli ex carcerati, non si sa bene perché, si sono trasformati in mostruosità di vario genere, che stanno facendo a pezzi (letteralmente) guardie e carcerati “normali”. Per Jacob non ci sono molte alternative: tocca trovare un modo per uscire dalla prigione senza essere sbranato, schiacciato, menomato, possibilmente trovando un’astronave che gli consenta di lasciarsi questo orrore alle spalle.

“The Callisto Protocol”, come avrete già intuito, è un survival horror da manuale. Ci dovremo avventurare per le varie sezioni del carcere, dall’infermeria all’armeria, cercando qualche mezzo per difenderci meglio dall’orda assassina e, soprattutto, un modo per lasciare Callisto ancora tutti interi. Il primo colpo d’occhio, c’è da dirlo, è di tutto rispetto: l’aspetto visivo è superlativo. I cunicoli, il braccio della prigione in cui iniziamo e le sale interne sono realizzate quasi in modo foto realistico, si potrebbe scambiare tranquillamente per un film sci-fi horror. I giochi di luce e i riflessi creano quel look realistico tipico delle console più recenti e dei pc da gamer più performanti.

Inizialmente, il nostro eroe è solo e praticamente disarmato. Ben presto, per fortuna, trova un alleato che lo guiderà per i bui anfratti del carcere e qualche arma con cui difendersi più efficacemente. Quando troverà il bastone elettrificato tra le mani di una guardia uccisa, sarà festa grande. Più tardi, recupererà anche la prima arma da fuoco che, grazie a un sistema di stazioni di stampa 3D, potremo migliorare e rendere ancora più letale. Altra aggiunta particolarmente gradita, un guanto gravitazionale che gli permetterà di acchiappare oggetti e mostri e scaraventarli in giro per la stanza, lanciare un mutante contro una parete di spuntoni è particolarmente gratificante.

Visto che proiettili e cariche per il guanto sono abbastanza scarsi, dovrete comunque ricorrere al corpo a corpo per tutta la durata dell’avventura (circa 15 ore): i combattimenti di questo tipo sono delle piccole “danze” che partono inevitabilmente da parate e schivate, a cui seguono un paio di affondi. Dopo un’oretta di gioco, diventa tutto abbastanza automatico e gli unici combattimenti che vi impensieriranno sono quelli con più di tre nemici nella stessa stanza oppure contro i “boss” più grossi, situazioni per cui è meglio riservare proiettili e cariche del guanto.

In generale, "The Callisto Protocol" è poco “veloce”: le animazioni delle parate, degli attacchi, i tempi di “carica” dei colpi sono tali da rendere un po’ troppo pesanti i combattimenti. In un survival è anche tollerabile, visto che l’enfasi è posta sul muoversi di soppiatto temendo ogni angolo buio, ma avremmo preferito un gioco un pochino più fluido.

"The Callisto Protocol" è il nuovo "Dead Space"? Da quando è stato mostrato il primo trailer di "The Callisto Protocol", siamo stati spinti a considerarlo un seguito spirituale dell’eccezionale "Dead Space", anche perché il "regista" è lo stesso per i due giochi. Apparentemente sono molti simili, come ambientazione e numero di mostri che cercano di farci la pelle. Anche l’avventura è paragonabile: ci troviamo in una base spaziale, in questo caso un carcere, e dobbiamo fuggire. La differenza è che mentre "Dead Space" era un horror vero e proprio, in cui moltissime situazioni erano create proprio per farci “paura” (per quanto possa farne un videogioco, a livello soggettivo), "The Callisto Protocol" preferisce essere un gioco splatter. La prima volta che, girando per la prigione su Callisto, siamo entrati in una stanza piena di cadaveri squartati, siamo rimasti colpiti dalla quantità di sangue e di violenza. Alla trentesima stanza, l’effetto era un po’ anestetizzato. Il risultato è un gioco discreto, magari non fluido e perfetto, ma che non riesce a raggiungere le vette carismatiche di "Dead Space". Il viaggio di "The Callisto Protocol" è comunque una buona esperienza, anche se priva degli spunti e degli enigmi sfiziosi del gioco a cui si ispira.

"The Callisto Protocol" è disponibile per Xbox One e Series X|S, PlayStation 4 e 5, e PC. Il gioco non è tradotto in italiano nei dialoghi (solo sottotitoli) e ha un PEGI età consigliata 18+.