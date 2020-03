The Division 2: Warlords of New York, di nuovo in prima linea nella Grande Mela

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione , in The Division 2 vestivamo i panni di uno degli agenti della Divisione, l’organizzazione internazionale che combatte terrorismo e minacce di ogni tipo. Come nel primo The Division, siamo stati inviati nella capitale dello Zio Sam per liberare la città dai numerosi gruppi di terroristi che si sono impadroniti delle strade subito dopo l’arrivo di un’epidemia di vaiolo modificato dai soliti scienziati senza scrupoli. The Division 2 è contemporaneamente un gioco single player che multiplayer: potrete decidere di esplorare le strade di Washington da soli, facendovi aiutare dai droni e dalle torrette automatiche per combattere contro le bande di nemici, oppure unendovi agli altri giocatori in carne e ossa per affrontare insieme i nemici. Alla fine di The Division 2, Washington sembrava liberata finalmente dai terroristi senza scrupoli – anche se il gioco proponeva nuove versioni (le fasi) più difficili della medesima avventura, in modo di farvi giocare finché ne avevate voglia, con sfide sempre più stimolanti e impegnative.

Si torna a New York

L’espansione Warlords of New York (costa circa 30 euro ed è disponibile per PC, PS4 e Xbox One) fa atterrare un elicottero nel cortile della Casa Bianca, la vostra prima base operativa in The Division 2, che vi affida una nuova missione: trasferirvi nella Grande Mela, teatro del primo The Division, per affrontare i Signori della Guerra che hanno preso il controllo di Manhattan.

Questa nuova avventura è pensata per chi ha completato The Division 2 e infatti richiede personaggi molto avanzati di livello 30 (il massimo, in The Division 2). Se però non avete completato il gioco originale e volete subito gettarvi nella mischia, potete farlo: l’espansione vi permette di creare un personaggio super potente e di raggiungere subito New York. Una volta lì, però, dovrete completare la missione prima di tornare a Washington.