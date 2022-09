“The Last of Us – Part I”, è solo un remake?

Il lavoro fatto da Sony e da Naughty Dog, lo sviluppatore, per questo secondo remaster è davvero impareggiabile. Nel video qua sopra potete vedere un confronto tra la versione PS4 e quella PS5, e vi potrete rendere conto di come il nuovo The Last of Us – Part I sia stato ridisegnato graficamente da zero per sfruttare le potenzialità superiori della PS5. Un plauso speciale a Sony e lo sviluppatore per aver introdotto moltissime opzioni per permettere di giocare anche a chi ha difficoltà uditive o visive, come era già successo per il recente The Last of Us Part II.

Il gioco però è identico all’originale: chi lo ha già giocato vorrà spendere circa 80 euro per rivivere le avventure di Joel e Ellie, sapendo già cosa succede e come andrà a finire? Ogni veterano di The Last of Us dovrà decidere se l'investimento di tempo e euro vale o meno la candela, in base al proprio portafogli e alle quantità di ore che può dedicare all'hobby dei videogame ogni settimana.

Se invece non lo avete mai giocato, e magari avete appena comprato la PS5, vi consigliamo senza remore questo remaster, il modo migliore per scoprire una magnifica avventura. Nel remaster è incluso il DLC Left Behind, mentre è assente la componente multiplayer (di cui a essere onesti non sentiamo troppo la mancanza). Ricordatevi però che se non volete spendere 80 euro, The Last of Us Remastered (la versione PS4 uscita nel 2014) è disponibile sullo store PlayStation a 20 euro – graficamente è sicuramente meno d’impatto, ma la storia e il gioco sono identici.

The Last of Us – Part I è disponibile solo per PS5 (e arriverà prima o poi anche su PC) e ha un PEGI 18+. Il gioco è splendidamente tradotto in italiano.