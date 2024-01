“The Last of Us Part II”, ecco la versione remastered per PS5

La seconda avventura di Joel e Ellie si rimette a nuovo per l’ammiraglia Sony Paolo Paglianti







Dopo aver fatto innamorare milioni di gamer su PlayStation, l’epica odissea post apocalittica di “The Last of Us” ha conquistato milioni di spettatori grazie all’eccellente serie tv con Pedro Pascal e Bella Ramsey. Il franchise di “The Last of Us” ha conosciuto un successo planetario e non ci stupisce che Sony voglia sfruttarlo al massimo, soprattutto tra chi ha scoperto il gioco partendo dalla serie.

Il trailer di “The Last of Us Part II Remastered”

Dove eravamo rimasti? Il primo episodio ci ha proiettato nell’America distopica di “The Last of Us”, un futuro apocalittico in cui gli Stati Uniti sono crollati in seguito alla proliferazione di funghi le cui spore trasformano gli esseri umani in zombie assassini. Abbiamo anche conosciuto i due protagonisti principali della storia: Joel, disperato e pronto a tutto per sopravvivere un altro giorno, e la giovanissima Ellie, l’unico essere umano a essere invulnerabile alle spore e ai morsi degli zombie.

Il primo “The Last of Us” e l’omonima serie ci hanno fatto conoscere il loro viaggio tra gli States, tra comunità di pazzi assassini, gruppi paramilitari e gruppi di ribelli come le “Luci”, che ci avevano promesso di debellare la pandemia. La “Part II” di “The Last of Us”, uscita originariamente solo per PS4 nel 2020 (la PS5 non era ancora arrivata nei negozi) riprendeva la storia di Joel e Ellie, che ritroviamo in uno dei pochi villaggi in cui si vive protetti e collaborando per la sopravvivenza. Naturalmente, la pace non durerà molto, ma non vi sveleremo nulla di più per non rovinarvi le sorprese di uno dei titoli meglio riusciti nella storia dei videogiochi.

A poco più di tre anni, “The Last of Us – Part II” ritorna in una versione remastered pensata per sfruttare a fondo la superiorità tecnologica della PS5. Non è una novità per il franchise: del primo “The Last of Us” (pubblicato inizialmente su PS3) erano uscite in addirittura due “remaster”, una per PS4 e una per PS5. Nel caso della “Part II”, però, c’è da chiedersi se c’è davvero bisogno di un remaster di un gioco PS4 già graficamente eccellente e che “gira” su PS5 benissimo senza problemi.

Le novità della versione Remastered

Con la “remaster” potrete giocare in 4K nativo e scegliere se prediligere la qualità grafica o la fluidità. Se l’upgrade grafico è decisamente contenuto (lo ripetiamo, non per mancanza di volontà degli sviluppatori, ma perché già il gioco PS4 era già splendido visivamente), nella “Remaster” troviamo anche una serie di aggiunte sfiziose. Da veterani della serie, la modalità che abbiamo apprezzato maggiormente è “Livelli Perduti”, che permette di esplorare tre livelli “tagliati” dal gioco finale, con il commento degli autori che spiegano nei dettagli il processo di creazione. Altra novità è “Senza Ritorno”, una modalità roguelite in cui, ogni volta che si gioca, viene creato un livello nuovo in modo casuale e si deve partire a caccia di risorse: niente storia, ma un sacco di esplorazione, azione stealth e combattimenti. Oltre a questo, c’è anche la possibilità di suonare la chitarra con i protagonisti del gioco.

La bella notizia è che la “remaster” costa solo 10 euro per chi ha già acquistato la versione PS4. Per aggiornare il gioco originale acquistato nel 2020, spenderete una frazione del costo di un titolo completo: questo rende assai appetibile per gli appassionati l’upgrade, anche se i contenuti, come abbiamo detto, non sono drammaticamente innovativi rispetto al gioco PS4 e l’aspetto visivo non è una rivoluzione epocale. Chi invece non ha mai giocato al secondo episodio di “The Last of Us” e magari ha scoperto il franchise con la serie tv, potrà giocarlo nella sua forma migliore. Non farlo vorrebbe dire perdersi non solo uno dei migliori videogame mai realizzati, ma anche una splendida storia post-apocalittica.