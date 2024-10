“The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”, la principessa diventa protagonista

Dopo la scorpacciata tridimensionale degli ultimi due “Zelda”, “Breath of the Wind” e “Tears of the Kingdom”, torniamo a visitare il reame di Hyrule con la classica prospettiva bidimensionale dei primi titoli. Ma non fatevi ingannare dalle apparenze, perché in “Echoes of Wisdom” ci sono un paio di novità davvero sfiziose. Tanto per cominciare, per la prima volta impersoneremo la Principessa Zelda!

Il trailer di Echoes of Wisdom, la nuova avventura di Zelda

Uno dei malintesi più comuni e celebri nel mondo dei videogiochi è di pensare che il protagonista vestito di verde e armato dell’iconica spada sia lo Zelda del titolo. Si tratta invece di Link, l’eroe che deve salvare il mondo di Hyrule e tirare fuori dai guai la principessa Zelda. In questo nuovo capitolo, invece, c’è un cambio di prospettiva inaspettato: guideremo proprio Zelda che a inizio avventura assiste alla sconfitta di Link e deve quindi rimboccarsi le maniche. Infatti, non solo Hyrule è invaso da oscure spaccature che inghiottono persone, villaggi e vallate, ma Zelda viene accusata di essere l’artefice di questa rovina, finendo addirittura nelle carceri del Palazzo.

Tuttavia, non è sola: la aiuta Tri, una specie di lucina magica che la seguirà in questa avventura, offrendole un nuovo potere. Zelda preferisce non combattere con spada e arco (se non per “emergenze”), ma può utilizzare un bastone magico per “copiare” degli oggetti e replicarli. Non proprio tutti gli oggetti, ma alcuni che hanno un luccichio particolare: potrete “catturare” un letto, uno tavolino, un trampolino, delle piante, persino nuvole e colonne d’acqua e ricrearne infinite copie, proprio quando vi servono.

C’è una parete troppo alta? Basta impilare tre letti, e il gioco è fatto. Una duna insuperabile? Evocate un ventilatore e potrete scacciarla. Un lanciafiamme vi sbarra la strada? Fate apparire un masso e potrete passare senza abbrustolirvi.

Naturalmente, gli oggetti interagiscono con l’ambiente. Il braciere può incendiare un campo d’erba, una cassa di legno galleggia sull’acqua mentre un vaso affonda. Combinare questi oggetti è la chiave per risolvere gli innumerevoli puzzle ed enigmi sparsi praticamente in ogni angolo di Hyrule e in particolare nei diabolici sotterranei che, come in ogni capitolo della serie, sono dannatamente impegnativi e divertenti. Dovrete anche affrontare una valanga di nemici, sempre più forti e resistenti. Zelda può infliggere qualche danno lanciando loro addosso casse e altri oggetti contundenti, ma quello che farà veramente la differenza è il medesimo sistema di “copia”: una volta battuto un nemico, potrete replicarlo tutte le volte che vorrete e servirvene come guardia del corpo per fare a pezzettini gli avversari.

Questo aspetto quasi “alla Pokèmon” è davvero gustoso, soprattutto quando si tratta di capire quale ex-nemico far apparire per far fuori un certo tipo di "mostro" particolarmente coriaceo. E alcune creature sono anche utilissime per risolvere degli enigmi.

Zelda, a un certo punto della avventura, “impara” anche a sferrare fendenti e a scoccare frecce, ma si tratta di abilità che potrà usare in modo molto limitato. Il fulcro di “Echoes of Wisdom” rimane l’abilità di replica e come usarla in ogni situazione per raggiungere quella piattaforma molto in alto o far fuori quel boss particolarmente impegnativo. Uno Zelda più riflessivo e arguto che vi terrà impegnati per circa 20 ore (una decina in più se vorrete scoprire ogni segreto e completare ogni sotterraneo) e che ci è piaciuto davvero molto.

“The Legend of Zelda: Echoes of Time” è disponibile solo su Nintendo Switch ed è tradotto nella nostra lingua. Il gioco ha un PEGI età consigliata 7+.