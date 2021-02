“The Medium”, Marianne e gli enigmi sovrannaturali

Attirata da questa misteriosa telefonata come una falena dalla fiamma, Marienne decide di investigare tra le mura fatiscenti del Niwa. Il suo obiettivo, almeno quello iniziale, è scovare l’enigmatico interlocutore che sembra condividere il potere di Marienne: trovare un altro essere vivente in grado di parlare con i defunti sarebbe quasi un sollievo. Dentro il centro estivo sovietico, però, la situazione evolve rapidamente: come era prevedibile, lo scheletro del Niwa custodisce molti segreti e i loro fantasmi e Marienne dovrà “risolvere” molte situazioni sovrannaturali e assai spiacevoli.

Una delle idee più stuzzicanti e originali di The Medium è la “dualità” della protagonista. Marienne, in parecchi momenti del gioco, si sdoppia e esplora contemporaneamente il mondo reale e quello degli spiriti. Lo schermo si divide in due e vedrete lo stesso ambiente nella versione “rovina comunista” e “mondo oscuro dei morti”. Una parete fatiscente diventa un muro di teschi; un cancello arrugginito una barriera rossastra; la pulsantiera di un ascensore si trasforma in un accrocchio scheletrico. Il mondo occulto è ispirato alle opere dell’artista polacco Zdzislaw Beksinski, potete vedere qualche sua opera in questo articolo di Daily Art Magazine .

The Medium è un gioco in cui si esplora l’ambiente e si risolvono degli enigmi : guiderete Marienne per le stanze desolate del Niwa dove ostacoli fisici, come scale crollate o cancelli chiusi da tempo, e spirituali – non vi sveliamo nulla, ma sono ancora più macabri – vi impediscono di procedere. Insieme a Marianne, dovrete aguzzare l’ingegno per trovare la soluzione, combinando l’esplorazione tra le rovine “vere” e quelle del mondo metafisico, che è ancora più pericoloso e pauroso di quello normale. Volessimo descriverlo con un paragone video ludico, The Medium è un Resident Evil in cui la protagonista non spara. Sia visivamente, sia per l’atmosfera oppressiva e oscura, The Medium ricorda un po’ il capolavoro horror Capcom. A fare la differenza, un “umore” ancora più disperato dato dall’ispirazione est europea invece che giapponese. E come in tutti gli horror che si rispettano, ci sono dei colpi di scena che, al momento giusto, ribaltano la situazione e cambiano le regole del gioco.

Aprite ogni porta

The Medium non è particolarmente difficile, se non in alcune situazioni dove dovrete ragionare un po’ più a fondo per capire come procedere. La soluzione è sempre una sola, e in generale nella stanza dove vi trovate ci sono tutte le indicazioni necessarie per capire cosa fare: il fatto però di poter cercare oggetti e indizi nei due mondi paralleli di Marienne rende tutto un po’ più sfizioso.



Se gli enigmi sono costruiti assai bene e risolverli dà quel brivido di soddisfazione tipica delle avventure di buon livello, la storia nel suo complesso procede a volte un po’ a scatti e scollegata, scandita da situazioni che diventano un po’ ripetitive nella seconda metà del gioco e con un ripida accelerata sul finale. Assolutamente non consigliato ai giocatori minorenni più impressionabili, non solo per le immagini raccapriccianti ma anche per alcuni temi decisamente rivolti a un pubblico adulto.

The Medium è disponibili per PC e Xbox Series X|S, e fa parte dal giorno del lancio del programma Gamepass, quindi chi ha sottoscritto l’abbonamento mensile di Microsoft, lo può giocare senza pagare un euro extra.