“TopSpin 2K25”, il grande tennis su pc e console

Il miglior simulatore di tennis per console del momento, peccato per l’assenza di Sinner e Djokovic e per la grafica un po’ superata Paolo Paglianti







Grandi notizie per i gamer appassionati di tennis. Se per oltre un decennio i videogame a tema tennistico sono stati piuttosto rari e di qualità altalenante, il 2024 si preannuncia davvero come un’annata d’oro. Entro Natale arriverà “TieBreak”, il nuovo franchise di Nacon, forte delle licenze ATP e WTA, mentre da subito potremo scendere sui campi del Grande Slam con “TopSpin 2K25”.

Il trailer di TopSpin 2K25

La racchetta simulata di “TopSpin 2K25” funziona e anche molto bene. Il gioco simula in modo intelligente quello che consideriamo l’aspetto fondamentale di un gioco di tennis, ovvero il timing sulla palla e il controllo delle battute. Ci vuole un po’ per prendere la mano con il sistema di controllo, che all’inizio potrebbe risultare magari poco intuitivo, ma non appena capirete come funziona, lo troverete preciso e immediato. Riuscire a colpire la palla con il giusto tempismo consente di mandarla dove volete dosando la potenza e la precisione, dando il via a gustosi duelli dove conta la bravura, la precisione e la gestione dell’energia.

Niente scambi infiniti, quindi, dove i due tennisti sembrano dei robot che non sbagliano e non si stancano mai. In “TopSpin 2K25” potete caricare il colpo per lanciare delle vere bordate e il vostro avversario consumerà dell’energia per rispondere ai vostri smash e pallonetti. Se lo stancherete abbastanza, la sua precisione diminuirà drammaticamente e lo stesso vale per voi.

Per imparare a giocare al massimo con questo sistema, si rivela ottima la Academy, che in pratica è il mega-tutorial del gioco, che spiega nel dettaglio come impostare colpi e scambi, senza risultare troppo ripetitivo.

Naturalmente, nulla vi vieta di saltare il training e gettarvi nella mischia nella modalità più interessante di “TopSpin 2K25”, la Carriera del giocatore, o nelle sfide online multiplayer. Dopo aver creato il vostro (o la vostra) tennista, potrete affrontare la scalata verso il successo tappa dopo tappa, tra i 48 campi simulati da “TopSpin 2K25” (incluso il nostro Foro Italico). Se tra Grande Slam e tornei ufficiali non possiamo lamentarci per l’offerta di arene tennistiche, purtroppo mancano molti tra i giocatori più forti al mondo. Potrete sfidare le versioni virtuali di Berrettini, Federer, la Williams, McEnroe, Medvedev, ma mancano i top del momento, come Nadal, Djokovic e soprattutto Sinner. Potrebbero arrivare con espansioni e DLC futuri, ma sarà più facile vederli nel futuro concorrente “TieBreak” visto che dispone della licenza completa ATP e WTA.

Cinque minuti di gameplay per TopSpin 2K25

Al di là delle licenze, “TopSpin 2K25” è un ottimo simulatore di tennis: la fisica è realistica e verosimile, e insieme al già citato sistema di controllo riesce a farci vivere il “feeling” di un vero match in cui dovremo sudarci ogni set e non perdere mai la concentrazione. Da segnalare anche i soliti contenuti a pagamento, che però non incidono sul gameplay e sono tutto sommato accessori, e la possibilità di partecipare a tornei online multiplayer che vengono lanciati quasi ogni weekend, e che rispecchiano quelli che si svolgono nel mondo “reale” – avete quindi due mesi per prepararvi per giocare il vostro Wimbledon!

Visivamente, “TopSpin 2K25” si difende bene (sopratutto su console) a livello di animazioni e resa dei campi, mentre i volti dei tennisti sono piuttosto lontani dalla perfezione, così come gli spalti del pubblico, con spettatori che sembrano burattini posizionati con il copia e incolla. Probabilmente, la causa è data dalla decisione di 2K di uscire anche con questo capitolo con una versione compatibile sulle console più anzianotte, come Xbox One e PS4. Il risultato è un simulatore quasi perfetto dal punto di vista del gameplay, ma privo di tutti quei dettagli e della cura grafica di altri giochi sportivi, come “FC 23” o “NBA 2K23”, dello stesso publisher.

“TopSpin 2K25” è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e ha un PEGI età consigliata 3+. Il gioco è tradotto in italiano.

I migliori videogame sportivi che potete giocare oggi sulla vostra console