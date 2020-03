Tutti a casa? Ecco cinque videogiochi da non perdere

09 Marzo 2020 | 17:20 di Paolo Paglianti

Tra il 2018 e il 2019 sono usciti tantissimi videogiochi per pc e console: una vera marea digitale! Se lo scorso Natale vi siete regalati una nuova console o una nuova tv 4K, o magari avete solo un po’ di tempo extra da passare in casa, ecco cinque videogame che, come il buon vino, invecchiando migliorano! Abbiamo scelto cinque avventure pensate per il single player, cinque storie da giocare in salotto apprezzando enigmi, duelli e nuovi mondi da esplorare.

C'è di tutto: l'avventura ai confini del paranormale in cui dovrete esplorare un gigantesco palazzo ai confini della nostra dimensione, le immense praterie del Far West dei creatori di GTA, i duelli a colpi di spada laser per chi è già in crisi di astinenza da Star Wars. Cinque storie da 20 e più ore da gustarvi sul divano di casa.

Control Telecinesi, lettura del pensiero, dimensioni alternative: è tutto vero! Almeno in Control, la più recente avventura dei geniacci che hanno già creato gli indimenticabili Max Payne e Alan Wake. C’è un palazzo a New York che pochi conoscono, ma se ci entrate rischiate di rimanere intrappolati per sempre. È l’agenzia del Federal Bureau of Control, che gestisce tutti i casi misteriosi in cui incappa lo Zio Sam. Quando entrate nella sede del FBC, non avrete bene idea di cosa troverete al suo interno: e senza spoilerarvi troppo il gioco, sappiate che di sicuro vi divertirete un sacco, esplorando l’enorme edificio, i suoi piani dedicati a tutti i poteri della mente risolvendo enigmi e combattendo contro una marea di nemici provenienti da dimensioni parallelo poco pacifiche. Un’avventura rigorosamente single player, con un unico avvertimento: e se all’inizio non capite bene cosa stia succedendo, è normale e persino salutare per la vostra mente. Se fosse una serie tv, sarebbe: il meglio di Fringe e X-Files Per approfondire, la nostra recensione

Disponibile per PC, PS4 e Xbox One

Red Dead Redemption 2 Ci sono publisher di videogame che sfornano un gioco dopo l’altro, e poi c’è Rockstar che pubblica un gioco ogni cinque anni, quando va bene. Ma che gioco, ragazzi! Red Dead Redemption 2 è molto di più di “GTA nel Far West”, come si potrebbe pensare a una prima occhiata: è un capolavoro di dimensioni cinematografiche, dove più che di “grafica” si dovrebbe parlare di “regia” e “fotografia”. Nei panni del fuorilegge Arthur Morgan, delinquente con un’etica e dei principi in un mondo di tagliagole. Sparatorie, corse a cavallo per la prateria, duelli, partite a poker, rapine in banca e al treno: c’è tutto quello che un appassionato di Far West vorrebbe trovare nella sua console. Se fosse una film, sarebbe: la filmografia West completa di Sergio Leone più Django Unchained Per approfondire, la nostra recensione Disponibile per PC, PS4 e Xbox One

Star Wars Jedi: Fallen Order Attualmente, gli appassionati di Star Wars si dividono in due cateogorie: chi è felice della “nuova” trilogia appena conclusasi, e chi ne è rimasto profondamente deluso. Star Wars Jedi: Fallen Order è il videogioco che li metterà d’accordo portando finalmente un bilanciamento nella Forza! Ambientato dopo Episodio III e subito prima di Episodio IV, racconta di un Padawan sfuggito all’Ordine 66 e al massacro degli Jedi ordinato dall’Imperatore. I Sith stanno cercando un oggetto costruito da una civiltà dimenticata in grado di rintracciare ogni essere vivente in grado di controllare la Forza in modo da massacrare l’ordine Jedi definitivamente: insieme a pochi alleati, dovrete saltare da un pianeta all’altro per mettere il bastone, anzi, la spada laser tra le ruote dell’Impero. Un’avventura single player da oltre 20 ore, con enormi location su pianeti lontani lontani, tutti da esplorare senza troppi aiuti. I duelli a colpi di spada laser e di poteri Jedi sono portentosi, i boss finali numerosi e assai impegnativi, e i mondi originali e congruenti con lo spirito degli Star Wars originali. La Forza scorre possente in questo videogame! Se fosse un film sarebbe: Rogue One, ma con la Forza e le spade laser Per approfondire, la nostra recensione Disponibile per PC, PS4 e Xbox One

Detroit: Become Human Nel futuro dell’umanità, ci sono gli androidi intelligenti: ormai non è più fantascienza, ne siamo tutti consci. Gli speaker intelligenti che rispondono alle nostre richieste sono tra noi, così come le auto che si guidano (quasi) da sole. Una volta conquistata l’autocoscienza, i robot si ribelleranno agli umani? Se diamo retta ai romanzi e ai film di sci-fi, la risposta non può che essere un massacro tra il Terminator e il Battlestar Galactica: nel videogame Detroit: Become Human, sceglierete voi cosa succederà. Nei panni di tre androidi autocoscienti, dovrete decidere come comportarvi nelle situazioni spinose (a dir poco) in cui vi ritroverete, e non è detto che il finale sia quello migliore. Però, la storia sarà unica e “vostra”. Se fosse una serie TV sarebbe: Humans e Westworld Per approfondire, la nostra recensione Disponibile per PS4 (e a breve su PC)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 90 milioni di copie vendute non possono mentire: la saga di The Legend of Zelda ha conquistato una marea di giocatori, e se non l’avete mai provato è il momento di immergevi nel suo magico mondo fantasy. Il capitolo più recente, Breath of the Wild, è un’Odissea digitale tra le vallate, le paludi e i deserti del nuovo Hyrule, il regno di Zelda di nuovo devastato dal diabolico Ganon e le sue armate. Non c’è una “strada” giusta, c’è la “vostra” strada, quella che imboccherete voi e che vi porterà nei quattro angoli di un mondo gigantesco pieno di sorprese. C’è chi si focalizza sullo sconfiggere i quattro titani per poi affrontare la sfida finale, chi preferisce esplorare ogni tempio e risolvere i suoi arzigogolati enigmi, chi addirittura passa ore a pescare, cacciare e creare manicaretti. Mondiale. Se fosse un film sarebbe: 50% Lo Hobbit, 50% La Storia Infinita Disponibile per Nintendo Switch e Wii U

