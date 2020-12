“Twin Mirror”, il thriller psicologico su console

14 Dicembre 2020 | 13:50 di Paolo Paglianti

Sam Higgs, il protagonista di Twin Mirror, è fuggito dalla sua piccola cittadina di montagna un paio di anni fa. Ha tagliato tutti i ponti, cancellato i numeri di telefono e si è rifiutato persino di rispondere alle chiamate dei suoi vecchi amici. Ora deve tornare a casa, tra le montagne del West Virginia: il suo migliore amico è rimasto ucciso in un incidente molto strano.

Un po’ "Fight Club", un po’ "Il caso Harry Quebert": la sua ex cittadina, Basswood - in italiano suonerebbe come Bosco Spigola e infatti da queste parti essenzialmente si fanno camminate tra gli alberi e si pesca – non gli vuole particolarmente bene, e l’aver voltato le spalle ad amici (e amiche) improvvisamente non ha lasciato un bel ricordo.

Sam è tornato solo per il funerale dell’amico, ma si trova presto invischiato nel mistero della tragica dipartita. Una serata al pub rivanga un passato doloroso, e incontrare in rapida successione la figlia dell'amico scomparso, la ex-fidanzata e l'ex-collega più antipatico della città non porterà a nulla di buono. Andarsene da Basswood non sarà poi tanto semplice.

Sam ha un modo tutto suo di investigare per Basswood e esaminare gli eventi: parla con un suo amico immaginario che appare nei momenti meno opportuni e lo costringe a ragionare. Durante tutta l’avventura, questo “doppio” (che è il “gemello” del titolo, “Twin” in inglese significa proprio questo) non è visto come l’espressione di un disturbo mentale, ma piuttosto una rappresentazione grafica e visiva dei ragionamenti di Sam. Un espediente narrativo, che rende più semplice per il giocatore porsi le domande giuste, prima ancora di trovare le risposte.

Twin Mirror è essenzialmente un gioco narrativo : è divertente scoprire pian piano la storia, i personaggi, gli intricati legami tra le persone e i loro lati oscuri. A scandire questa narrazione “passiva” c’è un pizzico di esplorazione, visto che muoverete Sam e lo controllerete nei suoi spostamenti, e tanti dialoghi in cui potrete scegliere come Sam risponde o incalza gli interlocutori. I momenti più coinvolgenti sono però quelli in cui Sam affronta delle “scene” da esaminare e dove raccogliere gli indizi che gli permettono di formulare l’ipotesi giusta. Ricorda un po’ film (e videogiochi) ispirati a Sherlock Holmes, anche se – vi avvertiamo – in queste sequenze non ci sono grossi aiuti e dovrete esaminare le scene fino in fondo. In uno dei primi esempi, abbiamo controllato da cima a fondo un bar dove si era scatenata la rissa, e non riuscivamo a procedere perché ci era sfuggito un cappello nascosto in un angolo. Quando lo abbiamo trovato, Sam ci ha fatto sapere che – peraltro – non sembrava legato alla rissa su cui stavamo indagando, e si è sbloccata la risoluzione della sequenza. Preparatevi quindi a controllare molto bene ogni area, oppure a dare un’occhiata alle soluzioni online.

Lo stato d’animo di Sam e i suoi ricordi vengono rappresentati nel gioco da livelli “onirici” ambientati in quello che viene definito “Palazzo mentale” del protagonista. Qua Sam deve generalmente esaminare i ricordi e ricostruire avvenimenti, ma non mancano momenti un po’ più frenetici. Nonostante non capitino dei veri e propri "game over", il gioco crea un ambiente oscuro che ricorda davvero i sogni (o meglio, gli incubi). Un altro espediente narrativo assai interessante e tutto sommato originale.

Una nuova avventura dagli autori di Life is Strange. Merita una visita?

I veterani di Life is Strange e Tell Me Why avranno riconosciuto la firma virtuale del developer Dontnod, che infatti ha realizzato anche questo Twin Mirror. Abbandonate le storie “teen”, passa a un’avventura più matura, in cui i protagonisti non sono teenager alle prese con il “diventare grandi”, ma adulti rassegnati e feriti. Basswood ricorda molto le ambientazioni dei primi due titoli: cittadina di provincia dimenticata dal mondo e molto provinciale, un po’ come Fargo dei fratelli Cohen. Mentre in Life is Strange la protagonista poteva riavvolgere il tempo, in Twin Mirror l’aspetto esoterico è quasi assente: gli autori hanno preferito esaminare la mente del protagonista e i suoi stati d’animo. Per questo motivo, la storia e la narrazione – come al solito di ottimo livello e piene di sorprese – sono un po’ più lente. Non stupitevi quindi se il gioco nelle prime due ore fatica un po’ a ingranare. Una volta abituati al passo “mentale”, scoprirete una trama altrettanto affascinante di circa 10 ore, che soddisferà i giocatori a caccia di una narrazione poderosa piuttosto che di sparatorie o giochi d’azione. A differenza di Life is Strange e Tell Me Why, infatti, il gioco contiene tutta l'avventura, non è diviso in "episodi" messi in vendita online a distanza di settimane.

Twin Mirror è disponibile per PC, PS4/5, Xbox One/Series S/X. I sottotitoli del gioco sono tradotti in italiano, mentre i dialoghi rimangono in lingua originale.