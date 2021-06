Xbox, il Game Pass e tutti i giochi dei prossimi mesi

Arriverà anche The Outer Worlds 2, il seguito del piacevolissimo gioco di ruolo sci-fi di Obsidian. Il trailer d’annuncio non svela molto, se non facendo intravedere delle location molto vaste, una novità rispetto al primo episodio. Redfall è il nuovo gioco degli autori dell’apprezzatissimo Prey: anche in questo caso, si sa poco del gioco se non che sarà un gioco per 4 giocatori contro una massa di avversari controllati dal PC o dalla console, come succede già in giochi come Left 4 Dead. Arriva anche Age of Empires IV il 28 ottobre, solo su PC: il gioco di strategia tra i più amati dai giocatori verrà pubblicato dopo una gestazione durata anni. Sea of Thieves, il popolarissimo gioco solo per Xbox in cui i gamer diventano pirati virtuali con la loro “crew” verrà presto aggiornato con dei contenuti ispirati al ciclo di film Disney I Pirati dei Caraibi.

Infine, Flight Simulator X, già arrivato l’anno scorso su PC, approda anche sulla console Xbox Series X|S prestissimo: il 27 luglio. A novembre arriverà anche l’espansione Top Gun: Maverick, basata sull’omonimo film con Tom Cruise, e che verosimilmente includerà aerei militari.