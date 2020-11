Xbox Series S, la console più piccola e meno costosa del Natale 2020

05 Novembre 2020 | 16:05 di Paolo Paglianti

Finalmente, dopo mesi di attesa, arrivano le nuove console. Sony e Microsoft lanciano nella prima metà di novembre le loro nuove macchine da gioco. È un lancio abbastanza atipico per la nuova generazione (siamo alla nona, a proposito).

Generalmente, una nuova console arriva accompagnata da titoli esclusivi che lasciano a bocca aperta i giocatori e fanno desiderare di comprarla subito per godersi un nuovo God of War o un nuovo Halo. Invece, le nuove console Sony e Microsoft arrivano senza grandissime esclusive al lancio: la promessa di nuovi titoli creati ad hoc per i muscoli digitali di PS5 e Xbox Series X/S è rimandata almeno all’anno prossimo. Vale quindi la pena comprarne subito una? E se sì, quale prendere delle quattro “proposte” di Microsoft e Sony?

Cerchiamo di rispondere partendo con Xbox Series S, la più piccola e la meno costosa di tutte.

Quanto costa e da quando è disponibile Costa “solo” 299,99 euro, uno dei prezzi più bassi di lancio da quando esistono le console – per esempio, la prima PlayStation, al lancio del 1994, costava 750.000 lire (circa 350 Euro), mentre la più recente PS4 (uscita nel 2013) costava 399 Euro. Arriva nei negozi ufficialmente il 10 novembre, e al momento in cui vi scriviamo è l’unica ancora disponibile se volete comprare una console next gen "last minute", PS5 e Xbox Series X sono esaurite. È la soluzione di Microsoft per saltare a bordo della “nuova generazione” di console spendendo il meno possibile, visto che la sorella maggiore Xbox Series X e la concorrente PS5 costeranno 499,99 euro, mentre la PS5 All Digital (senza lettore ottico) costerà 399,99 euro. È anche quella con le dimensioni più contenute: 28 x 15 x 7 cm, persino un po’ più piccola della “vecchia” Xbox One. È solo bianca, ed ha un caratteristico “tondo” nero nella parte superiore della scocca.

Cosa cambia rispetto alla “sorella maggiore” Xbox Series X La Xbox Series S è meno potente della “sorellona” Xbox Series X, che è pensata per far girare i giochi a 4K con la massima fluidità. Grossomodo, la Series S è potente un po’ di più della Xbox One X, la ex-ammiraglia di Microsoft uscita nel 2018. Vi farà giocare in 4K, ma “upscalato” (vuol dire che la console riesce a raggiungere la risoluzione 4K con dei “trucchetti”, ma il gioco sarà di fatto in Full HD). Tuttavia, Series S supporta il Ray Tracing, ovvero tutti quei giochi di riflessi e di luci che rendono i videogiochi quasi foto realistici, e che sono un po’ “trademark” della Next Gen dei prossimi anni: semplicemente, ci giocherete in Full HD e non in 4K. Rispetto alla Series X, questa Series S non ha il lettore ottico – quindi potrete comprare i giochi solo in digitali, tramite il “negozio” virtuale di Microsoft, e non nei negozi su disco. Poco male, considerando che la maggior parte dei titoli arriva già solo in digitale, ma potrebbe essere un problema se volete usare la console per vedere i film in Blu-Ray Ultra HD sul vostro TV 4K (o anche un BD o un DVD, cosa che non potrete fare da Series S) o vorrete comprare i giochi "fisici" per scambiarli con gli amici. Meno potente, niente lettore di dischi ottici, e hard disk meno capiente: sulla carta, l’hard disk di Series S è mezzo TB (500 GB), ma quando la accenderete scoprirete che ne avrete disponibili solo 360. Considerando che i giochi moderni si aggirano sui 30-40 GB, starete un po’ stretti se vorrete averne più di cinque sull’hd.

Il nuovo hard disk SSD È l’asso nella manica delle nuove console: in tutte le console passate, PS4 e Xbox X comprese, gli hard disk erano di tipo meccanico, e quindi abbastanza lenti. Ora finalmente le console next gen si adeguano ai tempi moderni e sfoderano un nuovo hard disk, il posto dove installerete i giochi, di tipo SSD – ovvero, più simile a quello che c’è nel vostro smartphone e che non vi fa aspettare minuti quando lo accedete o passate da una App all’altra, ma solo pochi secondi. L’SSD delle nuove console è meravigliosamente veloce. Abbiamo fatto qualche test con i giochi più “pesanti”. The Witcher 3, l’enorme gioco di ruolo fantasy, si carica in su Xbox Series S, in 0:59 secondi. In meno di un minuto passate dalla schermata "home" di Xbox al controllare il vostro eroe. Sulla “vecchia” Xbox One ci mettevamo quasi il triplo del tempo, 2:37 minuti. Ma non è tutto. Se facciamo un viaggio veloce, usando i “cartelli” del gioco, il canuto protagonista si sposta da Novigrad a Arette in meno di 5 secondi. Sulla vecchia Xbox dovevate aspettare ben 21 secondi. Altra particolarità del sistema Xbox, il Quick Resume: quando state giocando a un videogame e passate a un altro titolo, Xbox “congela” la partita e la salva su HD (è per questo motivo che sebbene sia da 500 GB, ne avrete disponibili solo 360, il resto lo usa per il Resume). In questo modo, per passare da The Witcher 3 a Ghost Recon Wildlands ci mettete solo 12 secondi, e per passare poi a Minecraft Dungeon solo 6. Tutto questo succede con giochi creati per Xbox One, con i futuri giochi disegnati apposta per le nuove console la situazione non potrà che migliorare. Si può espandere l’hard disk? Certo: esistono dei moduli (tipo “cartucce”) che sono già in commercio. Sono le Espasioni di Seagate, però costano abbastanza care: 1 TB costa 260 euro. Oppure potete usare un hard disk esterno via USB 3.1. Dall’hard disk esterno potrete giocare tutti i videogame “vecchia generazione” (quelli di Xbox One o precedenti), oppure potete usarlo come archivio per non doverli riscaricare da Internet quando dovete fare un po' di spazio per un nuovo gioco. Abbiamo fatto una prova con un HD esterno SSD, e The Witcher 3 si caricava in 1:02 minuti (poco più che dall’SSD interno). Per fare il viaggio veloce da Novigrad a Arette, però, ci metteva di più: 14 secondi. Ricordatevi però che da hd esterno non potrete lanciare i giochi “solo Xbox Series X/S”, che richiedono di essere installati sull’SSD interno o su una scheda di memoria.

Il 90% dei giochi passati sono compatibili La vostra libreria di giochi “passati” Xbox sarà quasi totalmente compatibile con la nuova Xbox: non solo quelli della Xbox One, ma anche quelli della gloriosa Xbox 360 e persino della prima Xbox (classe 2001, ormai è più che maggiorenne). Qua trovate la lista dei giochi compatibili, che se avete acquistato digitalmente potrete scaricare senza spendere un centesimo sulla vostra nuova Xbox. Ma non è tutto: i giochi a cavallo del salto generazionale, generalmente, riceveranno un aggiornamento gratuito che li renderà non solo compatibili, ma più performanti su Series S/X. Ne sono un esempio Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, FIFA 21 e l’imminente Cyberpunk 2077. Si chiama “Smart Delivery”, lo noterete sulla scatole dei giochi in arrivo nei prossimi mesi.

Il colpo basso di Microsoft: il Game Pass Già attivo da un paio di anni, l’arma segreta di Microsoft è il Game Pass: è un abbonamento che costa 10 euro al mese (15 se include i giochi su PC Windows 10, nel caso diventa “Ultimate”) e che vi permette di giocare a più di cento titoli “all you can play”, un po’ come se fosse il Netflix dei videogame. La lista dei videogame attualmente inclusi nell’abbonamento la trovate qua, e include dal primo giorno in cui sono disponibili, tutti i giochi di Microsoft. Questo vuol dire che quando usciranno i futuri Halo o Forza, o il nuovo The Elder Scrolls o Doom di Bethesda (che ora fa parte della famiglia Microsoft), chi ha l’abbonamento li giocherà senza spendere un centesimo in più. In più, ogni mese se ne aggiungono una mezza dozzina nuovi (e alcuni "escono", ma lo saprete in anticipo e potrete comprare con un forte sconto). Oltretutto, dal lancio di Xbox Series S/X, Gamepass Ultimate includerà EA Play, il servizio in abbonamento (circa 4 Euro/mese) di Electronic Arts – quella di FIFA 21 e Star Wars Squadrons, per intenderci. EA Play permette di provare i nuovi giochi EA per qualche ora (fino a 10), e di scaricare gratuitamente i titoli un po' più vecchi. Insomma, ci sarà di che divertirsi!

L’hardware Ottime notizie se avete già un’Xbox in casa: i joypad “vecchi” sono compatibili con la nuova console, e – viceversa – i joypad nuovi funzionano anche sulle console Xbox One (e anche su PC e con gli smartphone Apple e Android, se per questo). I nuovi joypad sono molto simili ai loro “cugini” più anziani, ma hanno un nuovo tasto per “condividere” immediatamente foto e video di quello che avete combinato nel vostro videogioco senza nemmeno dover uscire dal gioco.

Chi amerà Xbox Series S? Xbox Series S è la console perfetta per chi vuole entrare nella nuova generazione di console spendendo quasi la metà rispetto alla Xbox Series X e alla PlayStation 5 versione “full”. Chi prevede di giocare con la console per almeno due anni su un TV Full HD (non 4K), e ha una connessione Internet veloce (sopra i 30 Mbit/sec, ADLS veloce o fibra) e quindi può comprare e scaricare i giochi senza dover installare dal disco. Chi guarda la serie TV e i film principalmente da servizi di streaming, e non pensa di vedere Blu-Ray o DVD, visto che non c’è il lettore ottico. Infine, chi proprio come Netflix o Amazon Prime per le serie TV, sottoscriverà GamePass per giocare i titoli Microsoft e una mezza valanga di titoli di altri publisher in una sorta di “all you can play”, e magari è già un affezionato utente Xbox e non vuole perdere i giochi che ha acquistato digitalmente su Xbox One e 360. Se invece volete la console più potente, pensata per il 4K, è bene rivolgersi alla Xbox Series X o alla concorrente PlayStation 5 - proveremo entrambe molto presto!

