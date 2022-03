Vinci subito con Sorrisi: questa settimana lo spettacolo di Alessandro Siani

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per concerti, mostre, spettacoli teatrali in giro per l’Italia Alessandro Siani Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere allo spettacolo "Libertà Live Tour" di Alessandro Siani, in scena il 14 marzo al Teatro Arcimboldi di Milano. Uno show in cui il comico napoletano, che celebra 25 anni di carriera, affronterà argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno delle serie tv, il potere dei social, la politica, ma soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore, senza restrizioni e mascherine, in cui l’antidoto alla frustrazione dei nostri giorni sia una dose di gioia pura: la libertà di trascorrere una serata senza pensieri.

Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti è sufficiente fare il login) sul nostro sito www.sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna.

Scoprite subito se avete vinto!

Se siete uno dei fortunati, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e una copia del vostro documento di identità e di chi vi accompagnerà allo spettacolo (la vincita è per due persone).