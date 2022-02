Vinci subito la “Geronimo Stilton live experience” con Sorrisi!

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso VINCI SUBITO CON SORRISI che ogni settimana mette in palio biglietti per concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia! Questa settimana ci sono i biglietti per "Geronimo Stilton live experience. Viaggio nel tempo", fino al 20 marzo alla Fabbrica del vapore di Milano.

Una mostra interattiva per i più piccoli, con prove da superare ed enigmi da risolvere. Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti è sufficiente fare il Login) sul portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna.

SCOPRITE SUBITO SE AVETE VINTO. Se siete uno dei fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e copia del vostro documento di identità e di chi vi accompagnerà (la vincita è per 4 persone, 2 adulti + 2 bambini). Info su: sorrisi70.sorrisi.com.

Prosegue la caccia al bollino per il grande concorso Sorrisi 70

Per i 70 anni di Sorrisi abbiamo lanciato anche un grande concorso che mette in palio un’auto, due crociere e una parure di gioielli. Per partecipare cercate i bollini che troverete su alcuni numeri di Sorrisi da qui a ottobre, completate la card, speditela e provate a vincere!