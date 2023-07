Vira Carbone: «Vi aiuto a sfidare il caldo»

Tutta Italia è nella morsa dei vari anticicloni africani, che hanno nomi “danteschi” come Cerbero e Caronte, ma investono il Paese con ondate di calore e afa record. E noi, come possiamo difenderci? Lo abbiamo chiesto a Vira Carbone, conduttrice di "Buongiorno benessere estate".

A tavola «Vanno scelti cibi nutrienti, ma leggeri, freschi e ricchi di liquidi, sali minerali e vitamine, come frutta e verdura. Per completare i menu estivi, basta portare in tavola pesce e legumi, uova e cereali, preferibilmente integrali. Per esempio, a pranzo va bene una insalatona con uova sode, frutta secca e semi accompagnata da una fetta di pane integrale e frutta. Alla sera, pasta fredda con piselli o riso nero in insalata con lenticchie, sempre con verdure fresche e frutta».

Una casa fresca «Il primo suggerimento è di arieggiare la casa il mattino presto e la sera. Poi togliete i tappeti, che trattengono il calore, e coprite divani e poltrone con teli in fresco cotone leggero. I condizionatori andrebbero mantenuti a una temperatura costante (mai sotto i 24 gradi) e meglio se sulla funzione deumidificatore. Poco prima di andare a dormire rinfrescate la stanza e poi spegneteli prima di coricarvi».

Notti serene «Per favorire il riposo è utile una tisana di malva a temperatura ambiente, che ha un effetto rasserenante. Altrimenti vanno bene gli integratori di melatonina che riequilibrano il ritmo tra sonno e veglia. Inoltre, usate pigiama e camicia da notte in fibre naturali, così come le lenzuola. Un trucco per rinfrescarle? Mettetele nel freezer, dentro appositi sacchetti per evitare di inumidirle».

Per le gambe gonfie «In estate è consigliabile evitare di stare per molte ore fermi, in ambienti caldi, seduti o in piedi. Per prevenire il gonfiore si può applicare una crema a base di menta, centella e aloe. Fate docciature di acqua fredda alle gambe, in modo da favorire la circolazione. E dormite con le gambe più in alto rispetto alla testa, posizionando un piccolo rialzo sotto il materasso: può ridurre i gonfiori, poiché favorisce il ritorno venoso».

Come vestirsi «Meglio evitare i tessuti sintetici che impediscono la traspirazione, ovvero il meccanismo naturale con cui la pelle raffredda il corpo surriscaldato. Meglio fibre naturali come cotone, lino o seta e attenzione agli abiti con spalline sottili, che lasciano le spalle scoperte con il rischio di scottature. Poi indossate sempre un cappello a tesa larga, occhiali da sole e sandali aperti».

Lievi malesseri? «Per gli improvvisi cali di pressione, suggerisco di portare con sé una scatoletta di liquirizie. Oppure una bustina di zucchero purché non si abbiano problemi di diabete. Invece i crampi da calore si possono prevenire facendo incetta di potassio, contenuto in abbondanza nelle banane».

Che energia! «Il calore dà spossatezza e cali di concentrazione? Oltre ai noti integratori di sali minerali e vitamine che si trovano in farmacia, ricorrete ai centrifugati energizzanti durante la giornata. Per esempio con pesca, ananas e finocchio oppure con sedano, mela e zenzero».

Sport, ma... «Non rinunciate all’attività fisica, però concentratela al mattino presto quando l’aria è ancora fresca. Ma mai a digiuno. Una colazione equilibrata consente all’organismo di affrontare lo sforzo».

In auto «Importante raffreddare l’auto prima di partire e avere con sé dell’acqua in una borsa termica in modo da tenerla fresca e qualcosa da mangiare, per essere vigili ed evitare un calo di zuccheri. Vanno bene anche i cracker, le gallette di riso o un pezzo di pane, che sono alimenti molto semplici e facili da digerire».