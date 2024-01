Vitality’s: l’hairstyling italiano protagonista al Festival

Il brand italiano che unisce qualità, esperienza e sostenibilità è presente in 2 locations a Sanremo Redazione Sorrisi







Vitality’s è un’azienda italiana, che da tre generazioni detiene il controllo totale della filiera anch’essa totalmente italiana.

Con 60 anni di esperienza, Vitality’s è garanzia di: esperienza, qualità e creatività. I prodotti dell’azienda sono innovativi ed efficaci allo stesso tempo, e sempre più attenti all’ambiente: la linea C&S protagonista al Festival ne è un esempio. Il Mix di attivi della linea è ottenuto dal riutilizzo degli scarti dell’industria alimentare.

Vitality’s al Festival di Sanremo 2024

Il valore di Vitality’s è testimoniato dalla presenza del brand all’evento italiano per eccellenza: il Festival di Sanremo.

Sarà presente infatti in due differenti locations, dal 4 all’11 febbraio: la prima postazione sarà a Villa Emma, dependance dell’Hotel Miramare di Sanremo, come partner di Tv Sorrisi e Canzoni; la seconda nel meraviglioso Hotel Des Anglais, edificio di fine ‘800 dal fascino immutato.

Queste sedi ospiteranno le social rooms di Vitality’s, dove gli artisti in gara, gli influencer e i giornalisti potranno usufruire dell’arte degli acconciatori, ricevendo anche straordinari omaggi del brand. Nelle social room backstage saranno presenti 3 hair stylist, pronti a rendere eccezionale il look dei cantanti in gara. Non ci sono limiti per Vitality’s, come ricordato anche dalla campagna del brand che nei giorni del Festival troverà spazio sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “Bionda o Mora? Non importa la musica è la stessa”.

Care&Style: l’hairstyling non è mai stato così salutare

L’appuntamento di Sanremo rappresenta l’occasione giusta per provare la linea Care&Style di Vitality’s, composta da prodotti realizzati per la salute dei capelli, ma che al tempo stesso concedono agli hair stylist di dare sfogo alla propria arte. La gamma si compone di 5 famiglie, ma tutti i prodotti sono realizzati attraverso un innovativo metodo estrattivo, privo di solventi chimici, che consente di ottenere principi attivi concentrati dal VEG Mix, ovvero una mescolanza di tre materie prime vegetali: echinacea, nocciole IGP delle Langhe, pula e lolla di riso biologico.

Le 5 famiglie della gamma Care&Style

La prima di queste famiglie è Volume, composta da prodotti specifici per dare volume e corpo ai capelli fini e grossi: il segreto sta in un nuovo polimero in grado di agganciarsi alla struttura del capello e a creare maggiore spazio tra le ciocche, aumentandone il volume.

A Colore appartengono i prodotti studiati per mantenere brillante e intenso il colore dei capelli. Agli ingredienti del VEG Mix si aggiunge qui il Chroma Power, una molecola estratta dal pericarpo del melograno, ricco di acido ellagico: grazie alla capacità di portare fino al cuore del capello il suo potere antiossidante, il Chroma Power riduce del 25% la perdita di colore, ne migliora la protezione del 50% e prolunga l’azione antiossidante tre volte in più rispetto alla vitamina E.

Sole è invece la famiglia di prodotti pensati per il trattamento e la protezione dei capelli esposti al sole (e quindi ai raggi UVB) e al vento. L’ingrediente chiave è l’olio di maracuja, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di questo frutto, che consente di idratare i capelli e lenire la cute dalle irritazioni: l’olio di maracuja è infatti un concentrato di flavonoidi (con azione antiossidante), vitamine A, C, E e K e minerali.

Alla gamma Nutritivo appartengono i prodotti per capelli secchi e sensibilizzati, realizzati con l’utilizzo del cosiddetto Omega booster, un mix di acidi grassi Omega 3, 6, 7 e 9 prodotto con l’utilizzo di 5 differenti oli naturali: girasole, mais, sesamo, oliva e macadamia. Il booster va a formare un film lipidico che protegge l'idratazione della fibra capillare dal sole e da sostanze aggressive, garantendo morbidezza, lucentezza e flessibilità ai capelli, anche grazie all’unione con gli ingredienti del VEG Mix.

La linea Care&Style si completa infine con Ricci, set di prodotti per curare e “domare” i capelli ricci attraverso un ingrediente in particolare: il DefineHair Complex è un cocktail molecolare composto da trealosio (per idratare la fibra capillare), olio di cotone (ricco di acidi grassi, per l’idratazione e l’elasticità dei capelli) e da un polimero disciplinante che garantisce resistenza all’umidità e aiuta a governare i ricci, donando volume. Altro elemento presente è l’estratto di fico d’India, straordinariamente efficace nell’idratare fibra capillare e cuoio capelluto. La gamma Ricci è arricchita da un profumo floreale con note alla violetta verde, menta, cocco, muschio e cedro bianco.

