Webboh Summer, un’estate esplosiva per la Gen Z

Tornano gli appuntamenti in giro per l’Italia, il tour musicale “Webboh Fest”, il “Webboh Camp” in partnership con DeAKids Redazione Sorrisi







Webboh, il media brand numero uno in Italia per le nuove generazioni, entra nel vivo dell’estate con ben otto appuntamenti sul territorio, oltre a una nuova linea scolastica in vista del back to school. Iniziative che confermano la capacità di Webboh di coinvolgere con iniziative live - oltre che online - la propria audience, composta da 4,5 milioni di follower con target 100% under 24, che ogni mese genera più di 16 milioni di interazioni social (dati Sensemakers/Comscore, maggio 2024).

Webboh Fest

Appuntamento principale il Webboh Fest, un vero e proprio festival musicale itinerante per i

giovanissimi, che torna quest’anno da luglio a settembre e che vedrà protagonisti i cantanti e

i creator più amati. Il debutto è fissato per il 12 luglio nella nuova tappa di Giulianova per

poi proseguire a Rimini il 3 agosto e a Mirandola il 6 settembre.

Le tre tappe, tutte a ingresso gratuito, saranno condotte da Andrea Prada con una co-conduttrice d’eccezione: Sara Esposito, creator e youtuber da milioni di follower. Tra i tanti artisti che parteciperanno, confermata la presenza di Rosa Chemical, El Matador (la rivelazione del talent “Nuova Scena” di Netflix) e i giovanissimi, amati dalle NewGen, come Il Rosso, Pucho, Luk3, Ascanio e Lorenz Simonetti. Al termine di ogni serata, il dj set di Matteo Robert, creator tra i più famosi in Italia per la Gen Z.

Tra le novità di questa edizione la presenza delle telecamere di DeAKids (canale 601 di Sky) che racconteranno, con i creator Lisa Luchetta e Alberto Tozzi, il backstage delle diverse tappe. Tutti i contenuti esclusivi verranno mostrati nel corso dell’estate sui social del canale e, a settembre, su DeAKids nello speciale Webboh Backstage Secrets Summer Tour che ripercorrerà i momenti più belli dell’evento. Inoltre, da segnalare, anche la presenza di Radio Bruno, che sarà radio partner del

Webboh Fest.

Webboh all’AquaFan di Riccione

Anche quest’anno, grazie alla partnership con AquaFan, Webboh animerà, assieme ai principali creator italiani, lo storico parco di divertimento di Riccione con un mini-show e un meet&greet aperto al pubblico. Quattro gli appuntamenti: 11 e 25 luglio e 8 e 21 agosto, in occasione delle aperture notturne del parco.

Webboh Camp

L’estate di Webboh continua con il Webboh Camp, dal 20 al 27 luglio nella Maremma toscana, in una location d’eccezione immersa in uno dei paesaggi più belli d’Italia, assieme al prestigioso partner Experience Summer Camp, numero uno in Italia nell’organizzazione di campi estivi per giovani dai 6 ai 22 anni. Un'occasione per la community di passare una summer experience indimenticabile con cinque creator: Alberto Tozzi, Jenni Serpi, Sara Esposito, il cantante Luk3 e il volto di Webboh Claudia Mariani che, insieme, contano più di 4 milioni di follower solo su TikTok.

I giovanissimi vivranno un’esperienza di “digital education” assieme ad Alessio Carciofi, uno dei massimi esperti in Europa di benessere digitale. Anche in questa occasione non mancheranno gli occhi di DeAKids per svelare i momenti clou della vacanza.

La linea back to school

Non solo eventi sul territorio: Webboh si prepara ad accompagnare i giovanissimi anche nel

nuovo anno scolastico. Realizzato in collaborazione con BE YOU, per il terzo anno consecutivo, torna il Diario BE YOU Webboh, creato insieme alla community, con oltre 100 stickers, più di 40 pagine speciali “contro la noia” per i momenti di pausa, i compleanni dei creator più amati e

un’inedita “caccia al tesoro”. Il diario, che negli ultimi due anni è andato subito sold-out, sarà

disponibile a partire da fine giugno in centri commerciali, librerie e cartolerie e online.

Tra le novità di quest’anno, oltre all’astuccio, anche lo zaino BE YOU Webboh. Sempre in tema licenze, arriva sul mercato la cover per smartphone realizzata dalla community di Webboh in collaborazione con La Casa de Las Carcasas, che sarà in commercio a partire da settembre e che sarà lanciata dal palco del Webboh Fest nella tappa del 6 settembre a Mirandola.

Le opportunità per i brand partner

Le iniziative dell’estate di Webboh rappresentano un’ulteriore opportunità commerciale grazie a un’offerta più ampia di contenuti e soluzioni diversificate di branded content. Tra i primi partner ad aver aderito, cosnova Italia, noto brand di Cosmesi coinvolto in coordinamento e collaborazione con Brand On Solutions, area progettuale di Mediamond, che in occasione della prima tappa del Webboh Fest, a Giulianova, punterà sulla nuova collezione essence Spring-Summer 2024 con il coinvolgimento di acapodelglobo, creator del roster di Power Talent Agency con oltre 2,4 milioni di follower, rivelazione dell'anno ai Webboh Awards 2024.