1984, un anno magico. Quanta energia nelle canzoni di 40 anni fa

Chiudete gli occhi, immaginate di indossare le cuffie spugnose di un walkman, come Sophie Marceau in “Il tempo delle mele”, e riascoltate questi brani: “I just called to say I love you” di Stevie Wonder, “Self control” di Raf, “Fotoromanza” di Gianna Nannini, “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti. Siamo nel 1984, esattamente 40 anni fa, il cuore dei mitici Anni 80 che ci hanno regalato una colonna sonora senza tempo. Poco importa se la musica “graffiava” sulle musicassette, col nastro che si inceppava e andava riavvolto con la penna Bic (ai 20enni di oggi sembra l’era dei dinosauri): le icone pop di allora sono sopravvissute a cd, mp3 e TikTok, diventando leggende.

Personalità forti

Basti citare tre album usciti proprio nel 1984: “Like a virgin” di Madonna, “Born in the U.S.A.” di Bruce Springsteen e “Purple rain” di Prince, tutti trainati dagli omonimi brani. Senza dimenticare Michael Jackson, che si consacra “Re del pop” vincendo otto Grammy Award, sull’onda del successo planetario dell’album “Thriller”, uscito due anni prima ma che continua a invadere le classifiche con hit come “Billie Jean”, “Beat it” e, appunto, “Thriller”.

Intanto in Italia esplode il mito di Vasco Rossi: nel 1984 pubblica il suo primo album live, “Va bene, va bene così”, che diventa il disco più venduto dell’anno con oltre un milione di copie e contiene già tutte le sue canzoni manifesto: “Albachiara”, “Vita spericolata”, “Colpa d’Alfredo”, “Bollicine”. Per i giovani italiani ci sono altri “influencer” di grido, sia per la musica sia per lo stile: esattamente 40 anni fa debutta il quasi 21enne Eros Ramazzotti con “Terra promessa”, con un look fatto di giacche di jeans o di pelle rigorosamente con il bavero alzato (o in versione ammiccante a torso nudo, come sulla copertina di Sorrisi del 1988).

Inoltre in quegli anni sta muovendo i primi passi come dj un certo Lorenzo Cherubini, che Claudio Cecchetto lancerà come “fenomeno Jovanotti” nel 1988: catenacce al collo, cappellino, maglietta con scritte inglesi, pantaloncini ipercolorati, canta “Go Jovanotti go” e “Gimme five”, contenute nel suo album d’esordio “Jovanotti for President” (nella sua prima intervista a Sorrisi dichiara morbidamente: «La musica italiana fa tutta schifo, questi cantano ancora “Mi sono innamorato di te”!»).

L’icona femminile del 1984 è Gianna Nannini, che sfonda con “Fotoromanza” per poi dominare il decennio con “Bello e impossibile”, “Profumo”, “I maschi”. Per le artiste è un trionfo di lacca e cotonatura, ma anche di testi femministi e trasgressivi, con Madonna che canta “Material girl” («Stiamo vivendo in un mondo materiale e io sono una ragazza materiale»), passando per Ivana Spagna con “Easy lady”, “Kobra” di Rettore, “Non sono una signora” di Loredana Bertè e “Nell’aria”, che segna la svolta sexy di Marcella Bella.

Musica e look si influenzano

Nel frattempo, da Milano parte la moda dei paninari (piumino imbottito, stivaletti, cintura di pelle con fibbia enorme, jeans, tutto griffatissimo) che preferiscono la musica britannica, creando anche una faida tra i fan dei Duran Duran e quelli degli Spandau Ballet. Amatissimi pure gli Wham!, Boy George, i Simple Minds e i Pet Shop Boys che incisero persino la canzone “Paninaro”.

È anche il cinema a scatenare tormentoni musicali: nel 1984 al primo posto nelle sale italiane c’è ancora “Flashdance” (uscito l’anno precedente) che fa vincere l’Oscar al brano “Flashdance... What a feeling” di Irene Cara e lancia una moda femminile iconica: felpona, scaldamuscoli, body e pantacollant.

Walkman e videoclip

Accessorio simbolo è anche il walkman che rivoluziona il modo di ascoltare la musica, ma giradischi e registratori resistono nelle case assieme alla tv che sforna programmi musicali di culto: su Canale 5 la domenica c’è “Superclassifica Show”, la hit parade dei 45 giri più ascoltati che nasce in collaborazione con Tv Sorrisi e Canzoni, condotta da Maurizio Seymandi con il misterioso Deejay X (una palla stroboscopica da discoteca con occhi e bocca) e con la sigla interpretata dal Telegattone Oscar (un gatto cartone animato ispirato al Telegatto).

Su Rai1 c’è “Discoring”, mentre nel 1984 su Italia 1 arriva “Deejay Television”, programma ideato da Claudio Cecchetto e dedicato ai videoclip musicali, che segna il debutto tv del dj Gerry Scotti. «Cosa resterà di questi Anni 80?» cantava Raf alla fine del decennio: 40 anni dopo, lette queste pagine, potete rispondere voi!