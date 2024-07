1984, un anno magico. Tutti pazzi per i Righeira e Maradona

È l’estate di “People from Ibiza” e in spiaggia la musica si ascolta nelle cuffiette del walkman Ivan Roncalli







Siete al mare e siete i più modaioli e tecnologici in spiaggia: avete le cuffiette spugnose del walkman (ascoltate “People from Ibiza” di Sandy Marton) e vi state scervellando con il cubo di Rubik, quando vostro figlio, che si annoia con le figurine, vi prende 200 lire dal marsupio per un ghiacciolo. È l’estate del 1984 e siete felici così, sapendo a malapena cosa sia un telefono cellulare (l’anno prima è stato messo in vendita il prototipo, che pesa quasi 1 kg e costa 4.000 dollari). Siamo nel cuore degli Anni 80, con le donne che sfoggiano bikini a fascia o costumi interi, sgambatissimi e dalla scollatura profonda, come quelli che indossano Lorella Cuccarini e Milly Carlucci sulle pagine di Sorrisi.

El pibe de oro

I tifosi devono ancora riprendersi dalla vittoria ai Mondiali dell’11 luglio 1982 (finale Italia-Germania 3 a 1, gol di Rossi, Tardelli e Altobelli), e nell’estate del 1984 scoppia la Maradona-mania, con “el pibe de oro” che il 5 luglio viene presentato come nuovo acquisto allo stadio San Paolo di Napoli (per Sorrisi posa in copertina con un gelato a forma di piede). A fare da sottofondo musicale c’è “Fotoromanza” di Gianna Nannini, che esattamente 40 anni fa vince sia il “Festivalbar” sia “Vota la voce”, il mitico concorso indetto da Sorrisi, insidiata in radio da “Self control” che trasforma il 24enne Raf in una stella internazionale. I tormentoni estivi degli Anni 80 sono indelebili e vi risuoneranno nelle orecchie leggendo questi titoli: “Vamos a la playa” («Oh oh oh oh oh») che nel 1983 fa decollare il duo torinese dei Righeira, “Maracaibo” («Mare forza nove…») della milanese Lu Colombo del 1981, “Tropicana” («Bevila perché è Tropicana, ye») firmata dal Gruppo Italiano nel 1983, senza dimenticare Giuni Russo con “Un’estate al mare” (1982) e “Alghero” (1986), e finendo per ballare con la “Lambada” dei Kaoma (1989). Alcune di queste hit, all’apparenza frivolissime, in realtà hanno testi apocalittici: “Vamos a la playa” parla dell’esplosione della bomba atomica («La bomba scoppiò. Le radiazioni bruciano e colorano di blu»), “Tropicana” racconta di un vulcano che erutta su un’isolotto vacanziero («L’acqua ribolliva… Tutto andava giù…»), mentre “Maracaibo” è, semplicemente, la storia di una trafficante d’armi cubana. Una citazione a parte merita l’icona sexy dell’epoca, Sabrina Salerno, che nell’estate del 1987 infiamma l’Europa con “Boys (Summertime Love)”, arrivando addirittura terza in Inghilterra dietro Michael Jackson e Madonna. Leggendario il videoclip in cui esce dalla piscina in bikini bianco e beve un cocktail.

Le hit al Festivalbar

La musica spadroneggia nella tv del solleone, con il “Festivalbar” che nel 1983 lascia la Rai e trasloca su Canale 5 con la conduzione di Claudio Cecchetto (fin dall’esordio, nel 1964, era stato presentato dal patron Vittorio Salvetti). La Rai risponde con “Un disco per l’estate” e con lo storico “Giochi senza frontiere”, in onda sulla seconda rete fino al 1982 e poi sul primo canale nel luglio del 1988 con Claudio Lippi. Una sorta di olimpiade goliardica tra Paesi europei, trasmessa in Eurovisione, che arriva a picchi di oltre 100 milioni di telespettatori, di cui 17 solo in Italia (indimenticabile il conto alla rovescia degli arbitri svizzeri prima di ogni gara: «Attention! Trois, deux, un…» fischio!). Canale 5 ne trae ispirazione e a giugno del 1989 si tuffa in “Bellezze al bagno” con Milly Carlucci: un torneo di giochi a squadre nei parchi acquatici più famosi.

I Telegatti su Canale 5

Ma c’è un altro evento epocale: a giugno del 1984 i Telegatti sbarcano su Canale 5, un premio ideato nel 1971 ma trasmesso in tv solo 13 anni dopo. Sulle note di “Sorrisi is magic”, Mike Bongiorno conduce la primissima edizione che vede tra i premiati Raffaella Carrà (personaggio femminile dell’anno) e i divi di Dallas Larry Hagman (J.R.) e Linda Gray (Sue Ellen) per il Miglior telefilm straniero. Sorrisi è davvero magico, nel 1986 tocca il record incredibile di oltre 3 milioni di copie vendute e d’estate racconta la vita delle star fuori dal piccolo schermo, come la luna di miele in Thailandia di Renzo Arbore e Mara Venier (un viaggio d’amore del 1989, in realtà non si sono sposati) o le vacanze scozzesi in kilt di Marco Columbro, allora conduttore di “Tra moglie e marito”. «L’estate sta finendo, un anno se ne va» cantano i Righeira nel 1985. Le estati di quel decennio, però, non se ne sono mai andate.