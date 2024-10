A casa di Marco Masini, tra canzoni (di “10 amori”) e gigli fiorentini

Siamo andati a trovare il cantautore che vive vicino a Firenze: ci ha parlato del nuovo album e del suo grande amico Carlo Conti Andrea Di Quarto







Marco Masini ha stabilito il suo rifugio a Tavarnuzze, un borgo a pochi chilometri da Firenze. Una casa arroccata sulla collina dove ha costruito anche il proprio studio di registrazione. È qui che è nato “10 amori”, il suo ultimo album di inediti uscito a distanza di sette anni dal precedente, “Spostato di un secondo”. Ed è qui che lo abbiamo incontrato.

“10 amori” è un disco molto cantautorale. Ce ne parla?

«Io sono sempre stato un po’ condizionato dai cantautori. Erano i miei punti di riferimento negli Anni 70 e 80. Questo è un album che ritengo concettuale perché mette al primo posto una cosa della quale ormai abbiamo perso un po’ il valore, che è l’amore. L’amore per noi stessi, per la vita, per un animale, per un figlio, per un padre, per una madre. Racconto 10 storie. Di fallimenti e di sconfitte, ma anche di gioie, di felicità e di conquiste».

Ha da poco compiuto 60 anni. Per lei è tempo di bilanci?

«No, i bilanci li lascio fare al mio commercialista. Però da un punto di vista umano e artistico una certa consapevolezza arriva. Non si fa più tutto ciò che si faceva prima, o lo si fa in maniera diversa: abbiamo altri obiettivi, altri riferimenti, un altro modo di vedere la vita. Cerchiamo di adeguarci, di allinearci».

Se guarda indietro come si vede?

«Sa, a me è capitata una cosa che mi ha spostato totalmente gli equilibri, perché da essere un musicista da piano bar e suonare e cantare davanti a dieci persone sono passato l’anno dopo a cantare in un palazzetto dello sport davanti a 11 mila spettatori. Un successo del genere ti squilibra. Ti senti immortale, al di sopra di tutto, ed è l’errore più grande, ma d’altronde è la droga del successo. Succede anche oggi a molti giovani artisti ed è giusto perdonarli se a volte hanno un atteggiamento un po’ irriguardoso o di superiorità. È impossibile restare indifferenti a qualcosa che ti cambia la realtà, quando dall’essere il brutto anatroccolo passi a essere un cigno meraviglioso. Quegli anni lì un po’ li butti via, perché vai dietro a una forza che ti ipnotizza, ti cattura e ti toglie completamente lucidità».

Ha avuto negli anni un rapporto a volte conflittuale con la critica. Solo incomprensioni?

«Non lo so, ma la parola “critica” lo dice da sola. Mi hanno criticato perché fanno i critici. Ed è giusto così, avviene nel calcio, avviene dovunque. Affrontare questi momenti è un modo per crescere, per capire i tuoi sbagli, evolverti e cercare di migliorarti».

A un certo punto ha dovuto affrontare la maldicenza. L’accusavano di portare sfortuna al punto che si è ritirato per un paio d’anni. Come si esce da una situazione così?

«Si esce peggio dal successo, dico la verità. Perché il successo ti droga, invece quelle cose lì ti disintossicano. Proprio attraverso vicende assurde come quella ritrovi un equilibrio, una logica, ritrovi te stesso. Ritrovi coraggio, forza e poi ti metti a lavorare. Se ne esce aspettando e scrivendo».

Detto così sembra facile.

«È stata una lezione di vita che io ho accettato e che mi ha portato a prendere visione di quello che è il mondo, di quello che sono, di quello che siamo e di come fare per migliorare. Per far durare una carriera 35 anni bisogna metterci impegno e per me l’impegno è lavorare. Non ci sono lotte inutili da fare né serve dare la colpa agli altri. Dentro una situazione ci siamo sempre noi come protagonisti, quindi è giusto prima di tutto fare un viaggio introspettivo, guardare dove abbiamo sbagliato, dove magari si poteva essere meno ingenui. Tutto questo dà forza e lucidità».

Uno sbaglio che non si perdona?

«Nella musica solo le canzoni brutte che ho scritto. Sbagli umani, invece, ne ho fatti tanti, dai litigi con mio padre fino a non stare vicino a mia madre quando morì perché io per onorare un contratto dovevo essere a suonare con la band. Parliamo del 1984, non c’erano telefonini. Speravo che mia madre potesse resistere due o tre giorni in più e invece tornai a casa e non riuscii a vederla viva. Questo è il più grande rimpianto».

Con il suo grande amico Carlo Conti condivide la passione per la Fiorentina. E lui quest’anno condurrà Sanremo. Tutti abbiamo pensato che...

«E avete pensato male. Carlo Conti di musica e di calcio non capisce assolutamente nulla (ride)! Scherzo, naturalmente, il mio amico Carlo è molto bravo e farà un grande Festival, però non è il mio Sanremo perché non ho niente da dire, nel senso che quello che avevo da dire è tutto racchiuso nell’album. Mi presento a Sanremo se su quel palco ho un’emozione da condividere, ma quest’anno non ce l’ho. Quindi non è una questione di amicizia o di toscanità, ma proprio di argomentazioni e di progettualità. Ah, mi raccomando: lo scriva che non è vero che Carlo non capisce nulla di musica. Quanto al calcio invece... Suvvia, lasciamo perdere».