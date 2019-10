A Milano canteremo… sotto la pioggia!

Tutti i fan del musical sono chiamati all’appello al Teatro Nazionale di Milano: a partire dal 15 novembre fino all’11 gennaio 2020 andrà in scena “Singin’ in the rain”

08 Ottobre 2019 | 8:50 di Redazione Sorrisi

Tutti i fan del musical sono chiamati all’appello al Teatro Nazionale di Milano: a partire dal 15 novembre fino all’11 gennaio 2020 andrà in scena “Singin’ in the rain”. Tratto dal film capolavoro di Stanley Donen “Cantando sotto la pioggia”, è una storia d’amore e di amicizia ambientata durante l’avvento del cinema sonoro, e va in scena a Broadway e a Londra fin da metà Anni 90.

A dirigere la versione italiana è Chiara Noschese; nel ruolo che fu di Gene Kelly troviamo Giuseppe Verzicco, Gea Andreotti in quello di Debbie Reynolds e Mauro Simone in quello di Donald O’Connor.

Non mancheranno gli effetti speciali: sul palco, infatti, il cast canterà e ballerà... davvero sotto la pioggia! In attesa del debutto, il cast vi invita a un “flash mob” a sorpresa a Milano il 18 ottobre in piazza Gae Aulenti. Da non perdere.