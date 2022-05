Abbiamo dato tre Telegatti ai presentatori di Eurovision

Lunedì 9 maggio Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika hanno ricevuto il nostro nuovo Telegatto durante la prima conferenza stampa dedicata ai conduttori Alessandro Alicandri







Ebbene sì: il premio più prestigioso dello spettacolo italiano è arrivato davanti alla platea internazionale dell’Eurovision Song Contest. Lunedì 9 maggio Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika hanno ricevuto il nostro nuovo Telegatto durante la prima conferenza stampa dedicata ai conduttori, che viene seguita da giornalisti arrivati da decine di Paesi e online da tutto il mondo.

È il primo Telegatto per Alessandro Cattelan e Mika, l’ottavo per Laura Pausini. I coloratissimi Telegatti realizzati da Cracking Art sono stati posizionati al centro della scena. «“Tv Sorrisi e Canzoni” rappresenta nel suo stesso nome il contesto perfetto per questo evento» ha detto il direttore di Sorrisi, Aldo Vitali, presente a Torino. «E siamo felici di consegnare a voi un premio che negli anni è stato dato a nomi come Paul McCartney, Luciano Pavarotti e Robert De Niro». Ciliegina sulla torta: Laura Pausini al momento dell’annuncio ha intonato di fronte ai giornalisti di tutto il mondo lo storico inno del nostro settimanale “Sorrisi is magic”.

Noi di Sorrisi seguiamo l’Eurovision da sempre, e in particolare dal 2011 con il ritorno in gara dell’Italia. E in questa edizione torinese la nostra presenza è stata ancora più importante, fin dalla bellissima cerimonia di apertura: sui nostri social potete rivedere tutti i momenti salienti e i retroscena di questa grande manifestazione.