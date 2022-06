Abbiamo premiato Fedez con il Telegatto

Ha ricevuto il premio di Sorrisi per due motivi: il valore della sua musica, che sa essere pop e sofisticata al tempo stesso, e il suo forte impegno sociale Redazione Sorrisi







Sul set della nostra storia di copertina di Sorrisi in edicola da martedì 21 giugno, Fedez ha ricevuto una bella sorpresa. Il nostro direttore Aldo Vitali gli ha consegnato il nuovo Telegatto creato dal movimento artistico Cracking Art.

Fedez ha ricevuto il premio di Sorrisi per due motivi: il valore della sua musica, che sa essere pop e sofisticata al tempo stesso, e il suo forte impegno sociale. L’artista si è speso molto durante la pandemia con un’importante raccolta fondi per un ospedale milanese. E nel 2021 ha creato la Fondazione Fedez (fondazionefedez.org), attiva in vari progetti di solidarietà e pubblica utilità.

Un grande evento per aiutare i bambini

Tutto è pronto per “Love Mi”, la grande serata di musica in programma il 28 giugno in Piazza Duomo a Milano. Fedez torna sul palco con J-Ax con cui ha condiviso tante hit e un concerto a San Siro. Si esibiranno insieme con altri amici artisti (trovate l’elenco completo nell’intervista qui sotto) e il concerto sarà trasmesso dalle 19 in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity con la conduzione di Elenoire Casalegno, Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato. Attraverso il numero solidale 45.595 e fino al 30 giugno si potrà fare una donazione con sms, da cellulare e da rete fissa a sostegno della Fondazione Tog - Together to go (fondazionetog.org): I fondi raccolti verranno utilizzati per la costruzione del nuovo Centro Tog che sorgerà a Milano in via Livigno: la struttura permetterà di raddoppiare il numero degli assistiti, bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche, offrendo cure e sostegno a 200 persone ogni anno.