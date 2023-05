Accordo con Siae: la musica torna su Instagram e Facebook

A seguito di un accordo transitorio firmato tra le parti, sulle piattaforme social di Meta si tornerà ad ascoltare la musica tutelata da SIAE Lorenzo Di Palma







La musica torna su Facebook e Instagram. Le canzoni tutelate da Siae sono infatti di nuovo disponibili per i due social, da dove erano “sparite” daalo scorso 16 marzo, per il mancato accordo tra Meta (la società proprietaria delle due piattaforme e non solo) e la Società degli autori e editori.

Il tutto grazie a un accordo transitorio, annunciato dalla stessa Siae, che esprime «soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti, continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all'equità e alla trasparenza, così come chiede anche la direttiva europea sul Copyright. Si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall'Antitrust».