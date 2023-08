Achille Lauro: «Cerco musica che non c’è»

«Sono sempre stato curioso fin da piccolo» dice il cantante «e il lavoro che sto facendo ora parte proprio da quella creatività che spinge verso “terre inesplorate”» Achille Lauro è lo pseudonimo di Lauro De Marinis. È nato l’11 luglio 1990 a Verona, ma è cresciuto a Roma Credit: © Luca D’Amelio Giusy Cascio







Si presenta alla nostra intervista con una camicia a righe fresca di bucato. Achille Lauro è sorridente, loquace e di buon umore. Ne ha tutte le ragioni: spopola con “Fragole”, in duetto con Rose Villain, e sta facendo il tour delle radio in giro per l’Italia dopo un 2022 molto intenso coronato da oltre 20 concerti di “Achille Lauro Superstar”, e 10 date invernali live di “Achille Lauro Unplugged” nei teatri più importanti d’Italia. Ma il successo non gli basta mai e subito Lauro (il suo vero nome è Lauro De Marinis) confida a Sorrisi che è tornato in studio a scrivere nuova musica. Partiamo da qui.

Lauro, in che direzione stai andando adesso?

«Tutte le volte in cui mi sono messo a fare musica mi sono lasciato trasportare dalla spontaneità del momento e mi sono trovato “fuori luogo” in qualunque ambiente. Dagli inizi con l’urban, fino ad arrivare a Sanremo. Per dire, quando andava la trap, facevo già l’elettronica. Poi è arrivata la samba con “Pour l’amour”, che ha segnato un’epoca. E nel 2019 pensa a cosa è stata “Rolls Royce” all’Ariston: ero un alieno. Sono sempre stato un outsider e oggi mi trovo nello stesso stato d’animo: sento che sta nascendo un nuovo pop, che è anche un po’ punk… tante chitarre. Sta iniziando una nuova wave italiana che credo di aver già vissuto. Quindi sono in un momento bellissimo, super creativo perché vado alla ricerca di quello che ancora non esiste. Iniziava ad annoiarmi quello che avevo fatto fino a oggi, e cerco il nuovo».

Cos’è il nuovo per te?

«Un po’ è mischiare il passato con il futuro, mescolare stili diversi, andare in territori inesplorati».

Da dove nasce la tua voglia di innovare? Eri così fin da bambino?

«Sì, sono sempre stato abbastanza curioso fin da piccolo. Cercavo di capire il significato più profondo delle cose, a volte perlustrando terre di nessuno».

Appari ribelle alle regole precostituite, ma hai delle regole tue?

«Su certe cose sono molto rigido, ho disciplina. Se ho degli obiettivi molto grandi, do il massimo finché non li raggiungo. E non sgarro, anche nella mia routine quotidiana. Con l’allenamento, per esempio, perché anche il corpo va preparato».

Tu ami gli sport da combattimento, no?

«Molto, sì. Ma ultimamente faccio anche CrossFit. Lo definisco il mio “allenamento selvaggio”».

Quali sono le tue maggiori fonti di ispirazione?

«Tutto. Chiaramente mi ispiro alla musica immortale delle grandi star: Michael Jackson, Freddie Mercury, David Bowie. Ma gli spunti arrivano anche dall’attualità, dai semplici discorsi con le persone».

Se dico «agosto»... che cosa ti viene in mente?

«“Amore mio non ti conosco” (ride). Le vacanze in genere le faccio a settembre: d’estate mi piace andare in montagna».

Sei un tipo più estivo o invernale?

«In realtà sono uno che si adatta alle situazioni più diverse. Posso essere molto introverso, ma anche estroverso».

Hai una passione innata per la moda. Come nutri il tuo gusto, quotidianamente?

«Guardo le passerelle, guardo dentro di me e guardo soprattutto la strada: da lì si pesca tanto, la moda parte sempre dal basso. E nei viaggi che faccio in giro per il mondo trovo sempre qualcosa che colpisce la mia immaginazione».

Di recente sei stato in Giappone e negli Stati Uniti. Quali sono i luoghi che ti hanno suscitato più emozioni?

«In Giappone, Osaka: è il posto allo stesso tempo più vicino e più lontano da noi che io abbia mai visto. L’ho trovata davvero una città stimolante, mi sembrava di stare dentro il film “Blade runner”. Per certi versi è l’opposto dell’Occidente, per altri è davvero all’avanguardia. Dell’America amo New York, perché è il centro del mondo, tutti gli artisti si riversano lì».

Lì hai incontrato Rose Villain. Come è scattata la vostra sintonia?

«Rosa (Luini, vero nome di Rose Villain, ndr) è milanese ma abita a New York da più di 12 anni e quindi ha una visione unica del panorama musicale italiano, un’estetica diversa. Ci siamo incontrati al Chelsea Hotel, luogo simbolico perché da lì sono passati scrittori, poeti e attori (tra gli altri, Mark Twain, Charles Bukowski, Thomas Wolfe, Bob Dylan, Jane Fonda e Uma Thurman, ndr). Dopo un paio di drink abbiamo capito che c’era sintonia. Io non faccio collaborazioni per “marketing”, seguo l’istinto. Con Rose Villain era destino: è una ragazza di talento, bellissima. C’è affetto vero, stima reciproca».

Il vostro “Fragole”, anche nel video, è un brano dalla sensualità giocosa. Credi che l’eros oggi sia ingabbiato e abbia bisogno di nuove strade per liberarsi?

«Credo proprio di sì. La sensualità ha un ruolo chiave nella musica e in qualsiasi forma d’arte. L’eros è una tematica che negli ultimi tempi è andata scemando. Era più presente tra gli Anni 90 e i primi 2000, un periodo che io adoro, non a caso».

Secondo te, quando una persona è sexy?

«Quando è interessante mentalmente. Il fascino va oltre la bellezza: bisogna trovarsi a un certo punto sulla stessa lunghezza d’onda, senza troppe costruzioni».

Quando hai l’istinto di sedurre, lo assecondi sempre o a volte ti freni?

«Sempre. L’amore è il motore della poesia, della vita. Seduzione, sì. E tanta sofferenza. Le canzoni più belle le ho scritte nel dolore totale. E soffrirei, soffrirò ancora».

C’è un pregiudizio che hai riscontrato di frequente nei tuoi confronti?

«Io sono libero. E invito tutti a scegliere chi essere. Questo può essere penalizzante».

La cosa ti fa soffrire? Oppure, per citare il titolo di una tua hit…

«“Me ne frego”, dici? Portarla a Sanremo 2020 ha avuto un significato: quel brano è una bandiera di libertà. Ma dire tutto in tre minuti di canzone è complesso: a volte la gente guarda solo il vestito, non viene compreso l’intero messaggio».

Il Festival di Sanremo è solo un bel ricordo o un’idea che ti tenta ancora?

«Amadeus ha fatto un grande lavoro. Un tempo i giovani non volevano andare a Sanremo, oggi si fa a gara perché è una straordinaria vetrina. Io sono sempre stato un pesce fuor d’acqua. Non ho mai scritto un brano “per” Sanremo. Ma se avrò una canzone che merita quel palco, sì: potrei tornare».

Qual è il tuo desiderio più grande come musicista?

«Diventare la più grande rockstar di tutti i tempi... (sorride)».

Ti riconosci un difetto che dà fastidio per primo a te stesso?

«Sono testardo».

Esiste qualcosa che ti crea imbarazzo?

«Le interviste».

Qualcosa che ti fa ribrezzo?

«L’egoismo».

L’11 luglio hai compiuto 33 anni, l’età che aveva Cristo quando ha concluso la sua parabola sulla Terra. La consideri una cifra simbolica?

«La considero un’età di passaggio, un nuovo inizio».

Ti consideri romantico?

«Sono romano, quindi anche romantico».

Sei capace di odiare?

«Sì. Però con il tempo sto cercando di essere più razionale».

Di’ un grazie a chi vuoi tu.

«Uno solo? Sono troppi i grazie che dovrei dire».

Quando chiudi una porta a qualcuno è per sempre?

«Assolutamente sì. Quando chiudo una relazione, non la riapro».

Invece c’è una porta socchiusa dietro cui ti piacerebbe sbirciare?

«Ce l’abbiamo tutti».

Cosa non può mancare sul tuo comodino?

«Sul tuo?».

La melatonina.

«Ottima idea, mi sa che la metto anche sul mio».

E nel tuo frigorifero?

«Amo trattarmi bene: nel mio frigo non manca mai dell’ottima frutta».

In confidenza, Lauro, sai che stamattina ho fatto acquagym con “Fragole” come colonna sonora, insieme con altre signore di una certa età? La cantavamo tutte a squarciagola. Ti mette allegria questa cosa?

«Tantissimo: è bello entrare nel cuore del popolo, come Rino Gaetano. Per me è un vanto essere apprezzato non solo dai giovani, ma anche dai più adulti, che spesso sanno andare oltre, in profondità».

Ma tu sei capace di nuotare e galleggi bene?

«Yes!».

Allora ti aspettiamo in piscina a dirigere il coro!