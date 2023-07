Achille Lauro: dietro le quinte di “Battiti Live” a Gallipoli

Ci è venuto a trovare nella nostra splendida postazione vista mare di Bastione San Giorgio Giusy Cascio







Tra le star ospiti di Sorrisi nella tappa di Gallipoli (LE) al “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, c’è Achille Lauro. L’artista, che ha dialogato con il nostro vicedirettore Bice Colarossi” nell’Area Talk a Bastione San Giorgio, ci ha confidato che al momento è concentratissimo nella scrittura di nuova musica, sempre con tanta voglia di osare e innovare.

E ci ha raccontato anche come ha conosciuto a New York Rose Villain, con cui duetta in “Fragole”, durante un avventuroso viaggio on the road di due mesi negli Stati Uniti. Ma non solo… volete sapere cosa ci ha risposto a un paio di domande sul Festival di Sanremo? Guardate qui la nostra videointervista.