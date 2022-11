Achille Lauro torna con il singolo “Che sarà”

Da venerdì 25 novembre su tutte le piattaforme digitali, la ballad segna il ritorno del cantautore sulla scena discografica Giulia Ciavarelli







«Sono stati mesi impegnativi con il tour e con infinite session creative delle quali non posso fare a meno» scrive Achille Lauro in un'email ai giornalisti dove presenta e spiega l'origine del suo nuovo singolo "Che sarà". Il cantautore torna con una ballad intima e introspettiva prodotta da Gow Tribe e Gregorio Calculli, disponibile da venerdì 25 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio.

«Noi che nasciamo quaggiù e non sappiamo cosa la vita sia» recita il brano, che si interroga su "un futuro comune a tutti" e cerca di rispondere a tante domande che si concludono con quella che dà poi il titolo al nuovo singolo: «Vi siete mai chiesti che sarà?». Il nuovo singolo arriva dopo "Domenica" e "Stripper", due canzoni che ha portato rispettivamente sul palco del Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest 2022.