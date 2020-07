Addio a Ennio Morricone, è morto all’età di 91 anni

Il musicista e compositore, orgoglio dell'Italia nel mondo, è scomparso nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta

Foto: Ennio Morricone nel 2016, con il premio Oscar per la colonna sonora di "The Hateful Eight"

06 Luglio 2020 | 08:55 di Redazione Sorrisi

Ennio Morricone aveva 91 anni ed è morto nella notte per le conseguenze di una caduta nella quale qualche giorno fa si era rotto il femore. Era uno dei simboli dell'Italia nel mondo. Un grande musicista e compositore, autore di alcune delle più belle conore sonore del cinema italiano e internazionale, a cominciare dagli indimenticabili "Per un pugno di dollari", "Mission", "C'era una volta in America", "Nuovo cinema Paradiso" e "Malena". Aveva vinto il premio Oscar per la colonna sonora di "The Hateful Eight" nel 2016 e l'Oscar alla carriera nel 2007.



I funerali di Ennio Morricone si terranno in forma privata «nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza» ha dichiarato la famiglia tramite l'amico e legale Giorgio Assumma. Ennio Morricone, si legge ancora, si è spento «all'alba del 6 luglio in Roma con il conforto della fede».

Assumma ha aggiunto che il maestro «ha conservato sino all'ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l'amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli e' stato accanto fino all'estremo respiro ha ringraziato i figli e i nipoti per l'amore e la cura che gli hanno donato. ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività».