Adele: dal 15 ottobre ”Easy on me”, il nuovo singolo

Una delle artiste pop più amate al mondo, è finalmente tornata Alessandro Alicandri







Sicuramente avete ascoltato “Water under the bridge” di Adele. Ecco, quel brano è stato l'ultimo singolo ufficiale dell'artista. Era novembre 2016, quasi cinque anni fa. Nel frattempo è successo di tutto. Del suo nuovo album si parla dal 2018 e in questo Adele ci ha fatto letteralmente sudare sette camicie quando al compimento dei suoi 30 anni nel 2019 aveva detto, un po' tra le righe su Instagram,, che sarebbe arrivato un nuovo album a breve Poi non se ne seppe più nulla.



A febbraio del 2020, ospite del matrimonio di un suo amico, ha poi detto che un disco sarebbe arrivato di lì a poco, a settembre 2020. Poi l'epidemia ha cancellato ogni piano, ufficializzando però che il suo nuovo album potrebbe chiamarsi “30”.





Nel frattempo è quasi del tutto sparita dal radar, dedicandosi alla sua famiglia. Proprio a marzo 2021 è arrivata la conferma del divorzio con Simon Konecki, l'uomo con il quale hanno dato vita a Angelo James, suo figlio. In tutto questo tempo si è raramente mostrata in pubblico, pochissimo sui social, dedicandosi alla sua famiglia e a se stessa, trovando una nuova forma fisica che pare l'abbia resa molto felice.



Nella giornata del 5 ottobre 2021, le promesse sono diventate realtà: ha mostrato uno spezzone di quello che sembra il videoclip di un nuovo brano che si preannuncia esattamente come ce lo aspettiamo: romantico e struggente. “Easy on me’ in italiano ha più sfumature di significato in base alla frase nella quale viene inserito: può voler dire “gentile con me” ma anche “mi hai reso le cose facili”. Scopriremo il 15 ottobre, data di uscita del brano, di cosa parlerà questa canzone che già si preannuncia magica.