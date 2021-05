Aka 7even: «Devo tutto alla scuola di Maria»

Il finalista di “Amici”, ci parla del suo primo album con ben 12 canzoni Aka 7even Alessandro Alicandri







Luca Marzano, in arte Aka 7even, giovane finalista di “Amici”, si è molto distinto durante l’ultima edizione. Ed è appena uscito il suo primo album.

È l’unico che ha proposto dopo “Amici” un disco con ben 12 brani.

«Sì, ho unito le canzoni già nel cassetto a quelle scritte durante il programma. Così potete ascoltare ciò che sono e confrontarlo con il cantante che pensavo di essere mesi fa».

In che senso?

«Sono entrato nel talent nei panni di uno che fa la trap e sono uscito come uno che può fare qualsiasi genere. Tutto grazie alla scuola».

E ad Anna Pettinelli.

«Mi ha spronato come una madre, ha creduto in me anche quando mi sentivo... perso».

Perché al Serale non vinceva le sfide?

«Già... ma il tempo poi mi ha dato ragione. Nelle ultime puntate ho dato il massimo, ero più a fuoco e ho conquistato la finale».

Il brano “Mi manchi” è già un successo.

«È Disco di platino... e dire che all’inizio pensavo di non farla ascoltare».

Chi l’ha convinta a farla sentire?

«Maria De Filippi. Ci trovava qualcosa di molto speciale e aveva ragione».