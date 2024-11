Al Bano: «Soffro di “sanremite acuta” e spero di andare al Festival»

Il cantante parla di "Il sole dentro", il suo nuovo libro di ricordi: «Conquistai Romina dandole baci veri mentre recitavamo in un film. E lei ricambiava...» Andrea Di Quarto







La sua autobiografia s’intitola “Il sole dentro” e parrebbe un’iperbole, se non si stesse parlando di uno che dentro ha posto per il Sole e la Luna, per Marte e Bacco. Uno che è stato contadino, operaio, cantante di successo, attore di musicarelli, genero della star hollywoodiana Tyrone Power, cantante esule all’estero nell’epoca dei cantautori “impegnati”, produttore di vino, personaggio da rotocalco per le sue vicende sentimentali, e delle cronache per la terribile disgrazia che l’ha colpito: la scomparsa (nel vero senso della parola) della figlia Ylenia. Uno che ha preso a calci il cancro, l’infarto, l’ischemia, l’edema alle corde vocali e il Covid. Insomma, parliamo di Al Bano. In questi giorni è impegnato su Canale 5 con “Io canto Generation”, ma noi lo incontriamo proprio per parlare di “Il sole dentro”, nelle librerie dal 29 ottobre.

Questo è il suo nono libro...

«E che ci posso fare? Mi diverto a farli, e poi mi dicono anche che vanno bene».

I suoi miti da ragazzo erano Claudio Villa, Aurelio Fierro e Domenico Modugno. Li ha conosciuti tutti: chi era il più bravo?

«Vocalmente, Claudio Villa era unico. Come personalità, invece, Domenico Modugno sovrastava tutti. È stato il primo grande cantautore italiano a conquistare il mondo. Aurelio Fierro era più tradizionale».

Sale sul palco da una vita, eppure a scuola aveva 4 in musica. Com’è possibile?

«Me lo mise lo stesso insegnante che mi aveva invitato a cantare per i professori dell’istituto dove io studiavo per diventare maestro elementare. Andai, cantai, presi applausi e complimenti. Dopo tanti anni visitai la scuola e scoprii quel 4. Un tradimento...».

Quindi sarebbe dovuto diventare il maestro Carrisi?

«I miei genitori non avevano capito il mio potenziale, altrimenti è chiaro che mi avrebbero iscritto al Conservatorio. Mio padre pensava a me come braccia per l’agricoltura. Mia madre, invece, voleva il professorino per sottrarlo all’agricoltura. Alla fine, non ho accontentato né l’uno né l’altra. Io sapevo che strada dovevo fare. E l’ho fatta».

Anche suo fratello Franco ha avuto una breve carriera musicale col nome di Kocis.

«Mio fratello non aveva alcun tipo di passione per la musica o per il canto. Ma eravamo in due in casa. Io ebbi grande successo e la cosa più normale per me fu quella di prenderlo e portarlo a Milano. Poi si innamorò della donna che ha sposato, ha fatto figli ed è rimasto a vivere al Sud».

Racconta che con il successo “diventò bello” anche per le ragazze che prima non la degnavano di uno sguardo.

«Prima ero il brutto anatroccolo, il giorno dopo ero primo in classifica ed ero diventato un cigno. È incredibile! La fama ti profuma di novità, ti cambia l’identità. Attenzione, però: cambia per gli altri, io sono sempre stato con i piedi molto per terra».

Nel 1967, quando incise “Nel sole”, capì subito che sarebbe diventato il suo primo successo?

«Io ero pazzo di quel brano, ma avevo già inciso parecchio e non succedeva niente. Quella canzone è stata un miracolo. Pensi che l’avevo presentata a “Un disco per l’estate” e si era classificata sesta. Due giorni dopo che la cantai in tv esplose: vinsi il Festivalbar, la Gondola d’argento, pure il Festival di Malta».

Col successo arrivarono i musicarelli e nel 1967, sul set di “Nel sole”, incontrò Romina che poi sposò. Ha scritto che era molto timido di fronte a quella ragazza così bella e famosa. Come ha rotto il ghiaccio?

«Eh (sospira)... passando all’azione: i baci finti che dovevo dare diventarono veri. Lo voleva lei, lo volevo io, lo voleva pure il regista».

L’altro grande amore è quello per la sua compagna di oggi, Loredana Lecciso, che per certi aspetti è l’opposto di Romina.

«Dopo un’americana, un’immersione nella pugliesità più sanguigna (ride). Ci sono stati i problemi, li abbiamo superati e va bene così. Loredana è arrivata in un momento in cui ero a pezzi. Mi ha aiutato a tornare alla vita, è stata fondamentale».

Dice di avere la “sanremite acuta”. Che cosa rende il Festival così particolare?

«La lotta. Io pensavo che il Festival col tempo si sarebbe afflosciato, e invece oggi è più in salute che mai. Ha lanciato gente come i Måneskin nel mondo. Io, Cutugno e Celentano, grazie a Sanremo siamo diventati internazionali».

Come vive la settimana di Sanremo?

«Settimana? Già un mese prima comincio ad agitarmi! Voglio fare l’ultimo da concorrente nel 2025 e poi, giuro, chiudo. Con Sanremo, non con la musica, intendiamoci. Ho presentato due pezzi, uno più bello dell’altro. Vediamo che succede».

Purtroppo la vita le ha anche riservato una prova atroce: la sparizione nel nulla di sua figlia Ylenia.

«Un momento terribile, anche come cristiano: io, profondamente credente, mi ero rivoltato contro Dio. Non capivo».

E come si sopravvive a un dolore del genere?

«Non passa mai. Il dolore si attenua, ma non passa. Io ne sono uscito grazie all’abbraccio della fede. Piano piano sono riuscito a ritornare sui miei passi e ho riscoperto quanto è bello credere. Guardi l’esistenza che scorre, quanti figli che nascono, quanti nipoti, e capisci che la vita deve andare avanti. Guai a lasciarsi travolgere dal vittimismo».