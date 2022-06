Al FuoriSalone ci sarà Sorrisi con Gabbani!

Domenica 12 giugno a Milano il cantante riceverà il Telegatto: l’incontro è aperto a tutti Monica Agostini







È uno degli eventi più attesi a milano, il FuoriSalone (legato al Salone del Mobile), e si svolgerà dal 6 al 13 giugno. E quest’anno anche Sorrisi parteciperà a questa festa con un appuntamento speciale nell’ambito della mostra “Interni Design Re-Generation”.

Domenica 12 alle ore 18 nell’Aula del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano è in programma un incontro in cui il direttore di Sorrisi Aldo Vitali consegnerà al cantautore Francesco Gabbani il Telegatto di nuova generazione, realizzato dal collettivo di Cracking Art in plastica riciclata, in sintonia con i temi di recupero e circolarità di quest’edizione.

E il cantautore, molto sensibile a questi argomenti, ci ha promesso un “regalo” speciale: accorrete numerosi, ne vale la pena! Tra i chiostri dell’università potrete ammirare le installazioni e i progetti d’architettura che fanno parte della mostra ideata dal magazine “Interni” (da vedere anche all’Orto Botanico di Brera e in Piazza Cordusio all’Audi House of Progress). Si tratta di oltre 40 opere che raccontano un design innovativo e consapevole. «La sostenibilità è il valore per una nuova qualità della vita» spiega Gilda Bojardi, direttrice di “Interni”. «Rigenerazione va intesa quindi come riqualificazione, recupero, rinascita. Il design è ora attitudine a migliorare il nostro presente e il futuro». Non perdete l’occasione di capire come potremo contribuire nel nostro piccolo al cambiamento della vita sulla Terra (e non fatevi scappare il nostro incontro con Francesco Gabbani, premiazione inclusa!).