Al via la campagna adv di United Music, il progetto digital audio di RadioMediaset

15 Gennaio 2020 | 19:20 di Redazione Sorrisi

Da domenica 19 gennaio UNITED MUSIC sarà protagonista della sua prima campagna ADV, che si svilupperà nell’arco di alcune settimane con lo scopo di amplificare la notorietà del brand a livello nazionale.

UNITED MUSIC è il progetto digital audio di RadioMediaset, unico nel suo genere.

UNITED MUSIC è la nuova piattaforma digitale musicale, totalmente gratuita.

UNITED MUSIC è fruibile dal sito unitedmusic.com.

UNITED MUSIC è un’app innovativa, progettata per i diversi sistemi operativi presenti sul mercato.

UNITED MUSIC è un sistema compatibile con Android Auto e Apple Car Play.

UNITED MUSIC è attiva sui principali smart speakers di Amazon e Google.

Il bouquet di UNITED MUSIC è costituito da più di 150 digital radio pensate e costruite grazie all’esperienza di professionisti della radio, oltre ad artisti conosciuti e seguiti a livello internazionale.

È sostanziale parlare di “radio” e non di “liste musicali” perché ogni canale è prodotto con i criteri artistici e le tecnologie della radio FM; la selezione proposta non è infatti creata da freddi algoritmi, ma da persone che in anni di esperienza e passione hanno affinato le migliori sensibilità musicali.

L’offerta – organizzata in canali tematici suddivisi per genere – è studiata per soddisfare il più ampio spettro delle esigenze degli ascoltatori, che potranno scegliere i propri generi e scoprirne di nuovi.

Una grande attenzione è rivolta da UNITED MUSIC alle radio create in esclusiva da artisti di primissimo piano della scena musicale, che hanno sposato appieno il progetto. Attualmente sono già attivi i canali di Bob Sinclar, David Morales e Sananda Maitreya, e altri artisti di grande spessore si stanno aggiungendo.

Per il suo progetto digital audio, unico nel suo genere, RadioMediaset ha previsto un importante investimento di comunicazione, per cui il brand UNITED MUSIC verrà presentato attraverso una campagna ADV pianificata su tv, radio, stampa e digital.

La campagna verrà inoltre accompagnata dal Road show di presentazione a clienti e agenzie pubblicitarie (8 tappe dal 15 gennaio al 13 febbraio) organizzato in diverse città a livello nazionale dalla concessionaria Mediamond.

Un altro importante appuntamento di presentazione di UNITED MUSIC agli addetti ai lavori del mondo della musica, agli artisti e agli influencer avrà luogo a Sanremo la domenica precedente l’inizio del Festival della canzone italiana, nel corso della festa organizzata insieme ai settimanali Tv Sorrisi e Canzoni e Grazia.

La campagna, in partenza domenica 19 gennaio, si svilupperà sui diversi media attraverso una creatività integrata e declinata secondo le specificità del singolo mezzo.

La creatività video si contraddistingue per un mood giovane e metropolitano e con respiro internazionale, finalizzato a presentare UNITED MUSIC, in un crescendo incalzante, come polo d’attrazione della grande “community” che condivide la passione per la musica, di qualunque genere sia.

Nella creatività stampa, l’energia che la musica scatena è declinata in 4 soggetti accomunati dal claim “Scopri tutta la musica che hai dentro”.

Le fotografie di corpi in movimento e i colori scelti rimandano immediatamente da una parte ad alcuni dei generi musicali presenti nell’app, dal rock al pop al rap, dall’altra a chi quella musica la fruisce.

E poiché tutta la musica del passato e del presente nasce dal pentagramma, così la creatività del logo di United Music prende vita dalle stesse cinque linee per definirsi nel pay off “Sound attraction”.

Mario Volo, Direttore United Music, ha dichiarato: “Nel futuro di United Music saranno previste le produzioni di serie Podcast originali ed aggregati inerenti ai temi musicali presenti nel bouquet. L’ampliamento del numero di canali tematici e di nuovi generi è previsto anche per tutto il 2020, andando di fatto ad arricchire la già ampia offerta. Anche la distribuzione dell’applicazione, come nativa, abbraccerà il più ampio raggio di device presenti sul mercato. Lo sviluppo delle Skills e Action, già attualmente attive, renderà l’utilizzo delle applicazioni sempre più intuitivo ed efficace, anche dagli Smart Speaker. United Music svilupperà nuove modalità di richiesta musicale e di contenuti da parte dell’ascoltatore, che potrà così ottenere un servizio sempre più personalizzato.”

Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato RadioMediaset, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di lanciare questo progetto innovativo nel mondo del digital audio, al quale stiamo lavorando con passione e dedizione da circa due anni. Il nostro modello di business è basato al momento sulla raccolta pubblicitaria e la nostra ambizione, dopo aver lanciato UM in Italia, è di entrare a livello internazionale in altri Paesi. Infatti siamo già presenti su tutti i digital store e abbiamo già sviluppato la tecnologia per supportare le varie versioni internazionali della nostra piattaforma. In sintesi possiamo affermare che la sfide del futuro per noi sono già partite”.