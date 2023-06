Al via la finale di Musicultura condotta da Flavio Insinna e Carolina Di Domenico

Il 23 e 24 giugno la finalissima del Festival della canzone popolare e d'autore Flavio Insinna e Carolina Di Domenico Redazione Sorrisi







Prende il via il 23 giugno la grande festa per la finale del Festival Musicultura: due serate con la conduzione di Flavio Insinna e Carolina Di Domenico che andranno in onda in diretta, dallo Sferisterio di Macerata, su Rai Radio 1 a partire dalle 21.00.

«Stiamo per iniziare la grande festa di Musicultura all’insegna della nuova canzone popolare e d’autore qui allo Sferisterio. Io e Carolina faremo il tifo per i nostri giovani vincitori, che in ogni caso hanno già raggiunto un grande successo per il fatto di potersi esibire, alla loro età, in questa magica cornice» commenta Insinna alla vigilia della partenza, cui fa eco Di Domenico «L’atmosfera che si respira qui al Festival è incredibile, c’è musica in ogni angolo della città, l’importante palcoscenico di Musicultura è una vera e propria celebrazione dell’arte della musica e della canzone».

Gli ospiti

Per la serata del 23 giugno sono previste le esibizioni di Fabio Concato, Santi Francesi, Paola Turci, Rachele Andrioli e Coro a Coro e l’attrice Chiara Francini. Il 24 giugno, invece, saliranno sul palco Mogol, Gianmarco Carroccia, Dardust ed Ermal Meta con un omaggio a Franco Califano.

Gli artisti in finale

In palio c’è il titolo di Vincitore Assoluto dell’edizione 2023 e il Premio Banca Macerata (20mila euro). Ecco i vincitori del concorso che si sfideranno nella finalissima.

AMarti, "Pietra" (Ferrara)

Ilaria Argiolas, "Vorrei guaritte io" (Roma)

cecilia, "Lacrime di piombo da tenere con le mani" (Pisa)

Lamante, "L’ultimo piano" (Schio, VI)

Simone Matteuzzi, "Ipersensibile" (Milano)

Santamarea, "Santamarea" (Palermo)

Cristiana Verardo, "Ho finito le canzoni" (Lecce)

Zic, "Futuro stupendo" (Firenze)