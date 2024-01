Alessandra parte per il tour: «E a Milano canterò un nuovo brano in italiano»

Il 6 febbraio farà il suo primo concerto in Italia la giovane artista che ha rappresentato la Norvegia all'Eurovision (ma è nata e cresciuta in Liguria) Francesco Chignola







«Oggi qui è una giornata di sole, ma fino a qualche giorno fa c'era una tempesta di neve!». Alessandra ci risponde via zoom dalla Norvegia, dove sta attendendo l'inizio del suo primo tour internazionale che prenderà il via tra pochi giorni dall'Estonia. E che il 6 febbraio la porterà anche in Italia: l'appuntamento è per il 6 febbraio al Santeria di Milano.

La cantante 21enne, all'anagrafe Alessandra Mele, è nata e cresciuta in provincia di Savona ma il ramo materno della sua famiglia viene dal Nord Europa, dove si è trasferita da qualche anno, per poi finire a rappresentare proprio la Norvegia all'Eurovision Song Contest 2023. «Non torno in Italia da un po' e le vacanze di Natale le ho fatte qui» ci spiega. «Ma in realtà durante le feste è sempre stato normale per me venire in Norvegia, qui è molto suggestivo, c'è tanta neve, gli addobbi, i mercatini, il glögg (una bevanda simile al vin brulé, ndr) e siamo pure vicini alla Lapponia».

L'Eurovision è stato un successo, sei arrivata quinta, subito sotto l'Italia con Mengoni. Che ricordi ti porti di questa esperienza?

«Quando ci penso mi sembra un sogno, è stato magnifico ma anche impegnativo: di sicuro è un'esperienza che mi piacerebbe ripetere, ma non prima di qualche anno. Ci vuole tanto per riprendersi! Quando mi chiedono: sei atterrata? Non sono sicura... Ed è per questo che non ho mai riguardato le mie esibizioni, ho fifa... Come potrei reagire? Secondo me piangerei un sacco. Non sono pronta».

Questi otto mesi come sono passati?

«Sono già passati otto mesi? Oddio... Beh, di sicuro sono passati velocemente, sono successe tante cose. L'Eurovision ti apre le porte a molte opportunità lavorative, ed è il motivo per cui tutti gli artisti lo vogliono fare. Ma il mio obiettivo come artista, e anche il nostro come team, è più grande e ambizioso. E quindi ci vuole molto lavoro. Comunque tra musica, concerti, organizzazione del tour, diciamo che nin questi otto mesi c'è stato poco relax».

Il 23 gennaio parte il tuo primo tour. Come la stai vivendo?

«Dentro di me c'è un contrasto. Da una parte ho aspettative altissime su me stessa, su come andrà il tour, sul lavoro che abbiamo fatto. Dall'altra, so bene che è inutile crearsele perché... quel che succede, succede. Andando in così tanti Paesi diversi, può accadere qualunque cosa, non ne ho la minima idea, e questo un po' mi rende nervosa. Sarà per quello che da un paio di giorni sono mezza malata (ride)?».

Il concerto a Milano del 6 febbraio sarà diverso dagli altri?

«Penso di sì, ci sarà un altro tipo di legame con il pubblico, e poi da parte mia, andrò nell'altra mia casa, che non vedo da parecchi mesi, perché ho avuto tanto da fare. E poi canterò anche in italiano...».

Hai scritto una canzone in italiano, quindi?

«Sì, e penso che sia una delle migliori in scaletta. Anche la band alle prove era entusiasta. Sto già cercando un'artista con cui cantarla in duetto, però vorrei che fosse spagnola».

L'Italia quindi è ancora nei tuoi obiettivi.

«Voglio scrivere tanta musica italiana, mi piace cantare nella mia lingua e trasmettere attraverso la musica questa passione che solo noi italiani abbiamo. E vorrei anche provare portare un altro genere di pop in Italia».

Ho visto che hai fatto l'ospite nell'edizione norvegese del "Cantante mascherato". Ma a te non hanno chiesto di mascherarti?

«(Ride) No, di solito le maschere da noi non nascondono cantanti, altrimenti ti scoprono subito...».

Il giorno del tuo concerto a Milano inizierà anche Sanremo...

«Sai che ho sempre seguito il Festival ma, non so come mai, non mi è mai venuta l'idea di provarci davvero? Attraverso "Sanremo Giovani" per esempio. Chissà, magari nei prossimi anni... comunque potrei pensare di fare un salto a Sanremo con la mia band. Se ci vedete suonare per strada venite a salutarci...».