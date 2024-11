Alessia Cara e “Love & Hyperbole”: «In amore sfioriamo il cielo con un dito, o ci sembra tutto la fine del mondo. Ma è anche questo il bello»

L'intervista alla cantante italo-canadese alla vigilia del debutto del suo nuovo album La cantante Alessia Cara. Credit: © Universal Music. Paolo Di Lorenzo







Si chiama Alessia Caracciolo ma come nome d'arte ha scelto Alessia Cara. Più conciso: come lei, voce asciutta e grinta da vendere. Nata in Ontario, Canada, da genitori italiani (entrambi originari della provincia di Reggio Calabria), Alessia si appassiona alla musica già da piccola, tra lezioni di canto e la chitarra. Poi arrivano le cover pubblicate su Facebook e YouTube, e inizia una timida notorietà.

A 19 anni diventa un fenomeno globale con la hit "Here", seguita da un altro successo, "Scars to your beautiful". Nelle sue canzoni, Alessia Cara parla di amor proprio e del prezzo da pagare per rimanere fedeli a se stesse. Nel 2018 i Grammy la premiano come "Migliore artista esordiente", la prima canadese a ricevere questo premio. Alla vigilia dell'uscita del suo quarto album "Love & Hyperbole", atteso per il 14 febbraio, Alessia Cara ci racconta com'è cambiata.

Ci parli del nuovo singolo, "(Isn't it) Obvious".

«È il secondo singolo dopo "Dead Man". Ogni canzone di questo nuovo album racconta una storia in ordine cronologico. La precedente parlava della fine di un rapporto e del mio sentirmi sola, mentre stavolta racconto le emozioni che si vivono all'inizio di una nuova relazione e le insicurezze che ne derivano».

Ovvero?

«Il lavoro di cantante mi porta a essere lontana dalle persone che amo, per la maggior parte del tempo. Con questa canzone cerco di rassicurare me e il mio partner: ce la faremo, anche se siamo distanti. I primi tempi in un nuovo rapporto sono decisivi, e c'è sempre quel timore di non farcela. Ma non in questo caso, noi riusciremo a superare questa fase».

Come nasce la collaborazione col cantautore John Mayer, alla chitarra in "(Isn't it) Obvious"?

«L'ho sempre ammirato molto e non mi sarei aspettata di lavorare insieme a un pezzo. Qualche anno fa ci eravamo esibiti insieme, e siamo rimasti in contatto. John mi ha sempre dato degli ottimi consigli, ma avevo paura che dicesse di no a questa mia proposta. Invece è stato molto carino e disponibile!».

Qual è il tema che attraversa le canzoni di "Love & Hyperbole"?

«L'amore è un emozione che viviamo in maniera estremamente intensa: che si tratti di amor proprio o delle varie fasi che contraddistinguono una relazione, è difficile, per noi, separare la nostra parte razionale da quella emotiva. Ho voluto esprimere tutto questo anche nella scrittura, che è molto iperbolica. In amore molte volte esistono solo il bianco e il nero. O sfioriamo il cielo con un dito, o ci sembra tutto la fine del mondo. Ma è anche questo il bello».

Quali artisti hai ascoltato mentre lavoravi a questo nuovo album?

«Mi sono lasciata ispirare dalla musica degli Anni 70 e da quel tipo di cantautorato, dai Fleetwood Mac a Billy Joel passando per Joni Mitchell. Quello è lo stile, sia in termini di sonorità che di testi, a cui ambivo. Ho ascoltato tanto anche Sade ed Erykah Badu, la cui musica ha un'anima molto profonda».

Sei stata la prima artista canadese a vincere il Grammy Award come migliore esordiente. Un onore o un onere?

«In un certo senso, entrambe le cose. Quando ottieni quel tipo di riconoscimento così giovane, è inevitabile che il pubblico lo userà come termine di paragone, da quel momento in poi. Onestamente ho raggiunto un tipo di successo che non avrei mai potuto immaginarmi da piccola. Oggi ho 28 anni: sono già felice di quello che sono riuscita a ottenere fino a qui, se dovesse finire tutto oggi, improvvisamente, sarei comunque fiera di me».

Arrivare a questo tipo di serenità richiede una profonda consapevolezza di sé.

«Paragonarsi al prossimo è la morte della gioia. I numeri, gli stream, le lotte tra gruppi di fan sui social... Tutto questo è davvero nocivo. Quando mi lascio prendere dall'ansia cerco di immaginare una mappa di Google Maps nella mia mente, e progressivamente divento sempre più piccola fino ad allontanarmi così tanto da diventare un puntino nell'universo. È a quel punto che mi ricordo che nulla di tutto questo è davvero così importante, ma siamo noi ad attribuirgli quel tipo di potere su di noi».

Sei diventata famosa a 18 anni. Pensi che l'industria musicale dovrebbe fare di più per tutelare i giovani alle prese col successo, specialmente alla luce di ciò che è successo a Liam Payne?

«A volte succede tutto talmente in fretta che si rischia di bruciarsi troppo in fretta. Viviamo in un mondo di estremismi, e a volte l'umanità delle persone finisce in secondo piano. Oggi, specialmente da quando i social hanno cambiato le regole del gioco, tutti sono convinti di poter avere accesso a ogni ambito della tua vita, in qualsiasi momento. È un sistema che non sarà mai sostenibile, perché difficilmente conduce a una vita felice, o sana. Sarebbe importante predisporre degli strumenti, come la psicoterapia o il counseling, per aiutare chi si affaccia a questo mondo a prendere le misure».

A te come è andata?

«Dieci anni fa i social non avevano questo potere, anche se c'erano già, e sicuramente mi hanno aiutato a farmi conoscere, specialmente agli inizi. Mi sono arrivate minacce di morte, e ci sono stati momenti in cui mi ero convinta che tutto il mondo mi odiasse. Ma fortunatamente avevo una squadra attorno a me di persone speciali che mi hanno saputo proteggere quando era il momento».

Spesso i musicisti hanno un rapporto difficile coi loro più grandi successi. Tu come li vivi?

«I testi di alcune canzoni non mi rispecchiano più, ma questo è inevitabile. Dal punto di vista delle sonorità, ci sono molte cose che cambierei oggi».

Mai come in questo momento le popstar stanno avendo successo in classifica. Era ora?

«Chappel Roan, Sabrina Carpenter e Charli XCX stanno cambiando lo scenario musicale in meglio. Ciascuna di loro sta portando delle innovazioni molto interessanti, e come amante della musica sono entusiasta di questa ventata di novità. Credo che ne beneficerà tutta l'industria».

Qual è il tuo rapporto con l'Italia?

«Mia madre è nata e cresciuta poco fuori Reggio Calabria, mentre mio padre è nato in Canada e poi è cresciuto in Italia. Quindi, sapete, siamo molto legati alla nostra cultura. Tutta la famiglia di mia madre vive ancora lì, così come alcuni parenti di mio padre. Torno in Italia ogni anno: Siderno, Bracaleone, tutti questi piccoli paesi sono letteralmente la mia seconda casa. Mi piacerebbe vivere lì per un po' di tempo, perché è una terra che sento molto mia».