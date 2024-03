Alfa: «Il mio disco racconta l’amore universale»

Dieci nuovi brani in “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” Monica Agostini







Dell’esperienza a Sanremo (dove ha portato il brano “Vai!”) gli rimangono tante emozioni e una febbre che lo ha tenuto a letto per cinque giorni: «Sono stato un po’ con la mia famiglia, almeno! Ma quella del Festival è stata la settimana più bella della mia vita» rivela. Stiamo parlando di Alfa, che venerdì 16 febbraio ha fatto uscire il disco “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”. Dove la intro è un testo recitato da Roberto Vecchioni, con il quale all’Ariston ha duettato in “Sogna ragazzo sogna”. «Vecchioni è parte di me: i miei genitori si sono innamorati l’uno dell’altra ascoltandolo, nella cameretta avevo un suo poster da ragazzino. E per me ha scritto una poesia ad hoc: è stato un grande aiuto».

Nel disco, oltre alla già citata “Vai!” ci sono altri nove brani: «Racconto l’amore universale, il sesso, il rapporto con gli amici, i genitori, lo scambio di energia tra le persone. Tutto è partito da “L’arte di amare” di Erich Fromm, poi ho riscoperto Saffo e Platone. Con questo album voglio trasmettere un messaggio: dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi, cercare di stare positivi anche nelle avversità». E ora? «C’è il mio primo tour nei palazzetti: il 24 febbraio ho iniziato dal Forum di Assago (MI), il 5 aprile sarò a Padova, poi Torino, Napoli, Bari, per chiudere il 21 aprile a Firenze. Se non torno a casa senza voce non sono felice!».