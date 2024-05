“Amici 2024”, ecco il primo EP di Sarah

La vigilia della finale del talent di Canale 5, esce l'omonimo EP composto da sei brani (a partire da "Touché") Sarah Redazione Sorrisi







Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, dopo aver raggiunto la Finale di Amici 23, pubblica l'EP “Sarah” disponibile dal 17 maggio per Warner Music Italy.

Contiene alcuni dei brani presentati durante il programma, come "Sexy Magica", il singolo pop dance pubblicato scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, con la produzione di ROOM9.

Oltre a questo, anche "Touché", "Viole e Violini" e "Mappamondo", scritto da Federica Abbate, Francesco Catitti, Raige e Toni Maiello, e prodotto da Katoo e ROOM9, che racconta l’amore degli inizi, quello tra due giovani ragazzi per i quali è tutto nuovo e da scoprire. Non mancheranno la versione live di "Voilà", andata viralissima su TikTok, e l’inedito "L’ultima volta".

Le date dell'Instore Tour

Dal 21 maggio sarà in giro per l’Italia con l’Instore Tour, per presentare il progetto e incontrare i suoi fan.

20 maggio - Edit, Torino

21 maggio - Il Leone, Lonato (BS)

22 maggio- Le Brentelle, Padova

24 maggio - Romagna Shopping Valley - Savignano sul Rubicone (FC)

25 maggio - Conè, Congliano (TV)

26 maggio - Centronova, Bologna

1 giugno - Casilino, Roma

2 giugno - Neapolis, Napoli

4 giugno - Merlata Bloom, Milano

6 giugno - Grandapulia, Foggia

8 giugno - Il Ducale, Vigevano

9 giugno - I petali, Reggio Emilia

15 giugno - Città Fiera, Udine

16 giugno - Cuore Adriatico, Civitanova Marche (MC)

17 giugno - Casamassima, Bari

7 luglio - Polo Acquisti Lucania, Tito (PZ)