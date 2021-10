Amici 21: tutto sugli inediti

Scopriamo le informazioni più importanti sui nuovi brani dei ragazzi del talent show Alessandro Alicandri







Anche quest'anno arrivano i primi inediti degli alunni di Amici! A cominciare da lunedì 4 ottobre, su Spotify è possibile ascoltare tre delle canzoni che ci accompagneranno in questa nuova edizione del talent show. I primi bravi e fortunati a essersi aggiudicati la produzione del pezzo sono Nicol (Nicol Castagna) con “Onde”, Tommaso Cesana con “Solo per paura” e Alex W (Alessandro Rina) con “Sogni al cielo”. Ecco tutte le informazioni per conoscere meglio i protagonisti e i loro brani. Partiamo da Alex.

Alex W, ragazzo dall'aria malinconica (per questo viene spesso ironicamente provocato da Maria De Filippi) ha un mondo intero da esprimere con i suoi strumenti, il pianoforte e la sua voce. “Sogni al cielo” è stata scritta da lui e prodotta da Katoo.

Tommaso Cesana è figlio di medici che dai loro genitori ha ereditato solo una certa passione per lo sport. Spigliato e molto spiritoso, scrive fin da piccolissimo durane le lezioni tra i banchi di scuola. Oggi vuole essere un cantautore. La sua “Solo per paura” è stata prodotta da Michele Canova e interamente scritta da lui. Andiamo invece a Nicol, la sensibilissima ragazza che si è distinta in queste prime settimane per la sua forte personalità. La sua canzone è “Onde”. Il brano è stato scritto da lei con Mario Castiglione e prodotto da Zef con Bias.

Di certo non saranno gli unici a presentare un loro inedito ma è già chiaro che le atmosfere sonore e le proposte musicali non avranno niente a che vedere con i ragazzi visti lo scorso anno.