Anche Mahmood sarà al Radio Zeta Future Hits Live a Roma

Ecco i primi 20 nomi confermati per l'evento che si terrà il 31 maggio al Centrale del Foro italico Mahmood Redazione Sorrisi







«Non mancate, ci sarò anche io» così Mahmood ha confermato in diretta a "The Flight" su Rtl102.5 la sua presenza al Radio Zeta Future hits live, che si terrà il 31 maggio al Centrale del Foro italico di Roma. Dopo il successo delle prime due edizioni a Roma e all'Arena di Verona, il festival della Generazione Z fa il suo ritorno nella capitale per la prima edizione del 2024.

I primi nomi annunciati sono: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, BigMama, Capo Plaza, Clara, Fred De Palma, Gazzelle, Ghali, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Rhove, Ricchi e Poveri, Rose Villain e Zerb. I biglietti sono su Ticketone.