Andrea Bocelli ha avuto il coronavirus, ora dona il plasma per la ricerca

26 Maggio 2020 | 13:06 di Redazione Sorrisi

Andrea Bocelli ha avuto il coronavirus e ora donerà il plasma per aiutare la ricerca. Lo scorso 10 marzo la scoperta, quando il tampone è risultato positivo. Nessun sintomo grave, spiega lui stesso, solo una leggera febbre, come nel caso della moglie e dei figli, a loro volta contagiati.

Questa mattina il tenore si è recato all'ospedale Cisanello di Pisa per donare il plasma in favore dello studio coordinato dall’Aoup che cerca una cura per i malati di Covid-19.