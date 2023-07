Angelina Mango: dietro le quinte di “Battiti Live” a Gallipoli

La vincitrice del premio della Critica di “Amici” ci ha raccontato come sta vivendo questo momento di grande popolarità Giusy Cascio







Abbiamo incontrato Angelina Mango nella nostra tappa a Gallipoli (LE) dopo il soundcheck a “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. E la vincitrice del premio della Critica di “Amici” di Maria De Filippi ci ha raccontato come sta vivendo questo momento di grande popolarità.

Ci ha spiegato perché il titolo della sua hit “Ci pensiamo domani” sta diventando un suo stile di vita, perché le somiglia il suo EP “Voglia di vivere” e quanto non vede l’ora di andare in tour per abbracciare i suoi fan. Ma abbiamo parlato anche di vacanze, delle sue canzoni estive preferite e… di Sanremo.