Angelina Mango e “Voglia di vivere”: «Non bisogna solo pensare ai problemi, ma godersi la realtà, le cose che ci fanno stare bene»

Lucana di nascita e milanese d’adozione, Angelina Mango è la seconda classificata e la vincitrice della categoria canto della 22esima edizione di “Amici”. Ha conquistato anche il premio della Critica assegnato dai giornalisti e il premio delle radio. Il suo papà è l’indimenticato cantautore Mango, che ci ha lasciati nel 2014, e la sua mamma è Laura Valente, voce dei Matia Bazar negli Anni 90. Cresciuta a stretto contatto con la musica, Angelina è entrata nella sua prima band a 15 anni e a 20 ha pubblicato il primo album, “Monolocale”. L’anno scorso ha provato a partecipare a Sanremo giovani, arrivando tra i finalisti. E dopo i successi dei singoli “Formica” e “Walkman”, prodotto da Tiziano Ferro, è entrata in corsa a novembre nel talent di Maria De Filippi dove si è fatta subito notare per la sua grinta e il talento cristallino, gareggiando nella squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Il 19 maggio esce “Voglia di vivere” (21co/LaTarma Records), il suo nuovo Ep, anticipato dal singolo “Ci pensiamo domani”, scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Angelina, premio della Critica e delle Radio. Sei soddisfatta o, visto che eri la favorita, resta un po’ d’amaro in bocca per il secondo posto?

«Sono molto soddisfatta e non sapevo neanche di essere la favorita».

Com’è stata per te questa esperienza ad “Amici”?

«Catartica».

Cosa comprerai con i soldi dei premi?

«Non ci ho ancora pensato. Non so neanche come spenderò i 20 euro che ho in questo momento nel portafogli!».

Non ti farai neanche un piccolo auto-regalo?

«È più facile che io faccia dei regali agli altri».

Di ritorno a Milano dopo mesi di scuola ad “Amici”, che abitudini riprenderai e quali, invece, cercherai di abbandonare?

«Proverò a mantenere le sane abitudini della scuola di “Amici”: mangiare bene e allenarmi. E riprenderò a fare le mie passeggiate».

Perché, sei golosa?

«Diciamo che tra il salato e il dolce preferisco il dolce».

E come ti alleni?

«Da sola, in palestra: faccio ginnastica, crossfit».

Hai la musica nel dna, grazie a papà Pino e mamma Laura. Cos’altro hai ereditato oltre alla vena artistica dai tuoi genitori?

«La schiettezza, la gentilezza, la generosità».

Ci sono aspettative altissime legate al tuo cognome. Hai sentito addosso la pressione?

«Spesso, non lo nego. E non è sempre stato semplice reagire con serenità. Ma, fin da piccola, ho imparato a non vedere le cose che mi danno fastidio. Semplicemente, le ignoro».

Credi di aver dimostrato chi sei sul palco di “Amici”?

«Totalmente».

Adori tuo fratello Filippo, che è anche lui un musicista, un batterista. Durante la finale di “Amici” gli hai dedicato la canzone “Siri” di thasup, Lazza e Sfera Ebbasta. Se dovessi spiegare il legame speciale che c’è tra voi?

«Lui è il mio appoggio, le mie gambe».

Che genere di musica ascolti quando sei felice?

«Urban. Ne ascolto tanta quando sono felice e anche quando sono triste».

Tre aggettivi per descrivere il tuo nuovo Ep “Voglia di vivere”?

«Fresco. Vero. Presente».

Il titolo ti rappresenta?

«Molto, perché volevo mandare un messaggio positivo: non bisogna solo pensare ai problemi, ma godersi la realtà, le cose che ci fanno stare bene».

Tu sei ottimista di natura?

«No, anzi parto sempre con aspettative bassissime. Ma provo ad essere ottimista perché le cose negative accadono comunque, l’importante è rialzarsi dopo le cadute».

In che modo hai costruito il disco?

«Tra istinto e amicizia. Per esempio, una mattina siamo andati a funghi con Anastasio (il rapper vincitore della 12esima edizione di “X Factor”, ndr) e Antonio (Cirigliano, chitarrista, il fidanzato di Angelina, ndr) e il pomeriggio abbiamo scritto “Eccetera”. Nell'Ep ci sono tante collaborazioni perché ho capito che è importante affidarsi ad altre teste pensanti. Il processo creativo del disco è nato dal brano “Voglia di vivere”: è partito tutto da lì, anche se avevo scritto prima “Mani vuote”».

Tu sai spaziare dal cantautorato al rap. Nel nuovo Ep c’è anche una cover di Liberato. Come ti definiresti adesso artisticamente?

«Io sono ibrida. Lasciarmi incasellare in uno stile preciso mi toglierebbe libertà».

Per chi vorresti scrivere una canzone?

«Per Elodie».

Se ti proponessero di condurre un programma televisivo, lo faresti?

«Mai».

Tu cosa guardi in tv?

«“Fatto in casa per voi” con Benedetta Rossi».

Il Festival di Sanremo rientra tra i tuoi obiettivi a medio-lungo termine?

«Mi concentro sugli obiettivi a breve termine, ma ho imparato che nella vita bisogna lasciarsi sorprendere da quello che può arrivare».

Quali sono le tue passioni al di là della musica?

«La danza, ballare».

Quando esci con gli amici, andate in discoteca?

«Preferiamo stare seduti al bar in compagnia».

E l’amore? In finale hai ringraziato il tuo fidanzato, Antonio, per l’arrangiamento della canzone “The way you make me feel” di Michael Jackson. Ma qual è la “vostra” canzone?

«“Cold little heart” di Michael Kiwanuka (la canzone della sigla di "Big Little Lies", ndr)».

Quando sei uscita dal talent, Antonio ti ha fatto una sorpresa speciale?

«La vera sorpresa è stato vederlo lì fuori. Se non fosse successo, mi sarebbe venuto un infarto (ride)».

Molti ex allievi di “Amici” hanno fatto una carriera strepitosa. Se un giorno Maria De Filippi ti chiedesse di tornare nello show da giudice o da coach, accetteresti?

«Chi può dirlo? Non so se avrei le competenze per farlo».

La lezione che hai imparato da Maria?

«Che bisogna essere sempre sinceri, perché le bugie non portano da nessuna parte».

Qual è il tuo sogno più grande ora?

«Mantenere la felicità che sto provando adesso».

Il “Voglia di vivere instore tour”

A maggio partirà il “Voglia di vivere instore tour” che porterà Angelina in giro per l’Italia, queste le prime date annunciate: