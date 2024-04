Angelina pronta per Malmö

La Mango sarà all’Eurovision e si esibirà pure in semifinale Angelina Mango Francesco Chignola







Si avvicina sempre di più il 68° Eurovision Song Contest che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Le semifinali (del 7 e 9) andranno in onda su Rai2, la finale su Rai1, ma sempre con il commento in italiano di Gabriele Corsi e Mara Maionchi (su Radio2 sarà affidato a Diletta Parlangeli e Matteo Osso), mentre a condurre saranno due svedesi, la comica Petra Mede e l’attrice (naturalizzata americana) Malin Åkerman.

“La noia” di Angelina è già ammessa in finale, ma quest’anno c’è una novità: gli artisti delle cosiddette Big Five (Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania) si esibiranno in diretta anche in semifinale, e il turno della Mango sarà il 9 maggio. Lo stesso giorno toccherà al pubblico italiano giudicare gli artisti in gara con il televoto. Noi di Sorrisi saremo presenti a Malmö con i nostri inviati per raccontarvi i momenti più caldi di questo evento.